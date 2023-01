El cuarteto BlackPink lanzó el tema 'How you like that'. | Fuente: UNIVERSAL MUSIC

El cuarteto femenino BlackPink regresa con su nuevo sencillo "How You Like That", que ya se ha convertido en tendencia mundial gracias a la gran fidelidad de los seguidores del k-pop.

Se trata de una canción pop que presenta los sonidos únicos y característicos de la banda, que abarca su mensaje para avanzar y volar más alto en cualquier situación oscura.

El lanzamiento de este nuevo hit -producido por Teddy y escrito por Teddy, R. Tee, 24 y Danny Chung- llega con su correspondiente videoclip y su presentación en programa estadounidense Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Desde su debut en el 2016, BlackPink ha cautivado al público y se ha convertido en uno de los grupos pop mundiales más grandes. Aparte de liderar las listas de éxitos y actuar ante multitudes en todo el mundo, fue el primer grupo de chicas k-pop en actuar en Coachella.

PRIMER ÁLBUM DE ESTUDIO

El cuarteto femenino BlackPink anunció que lanzará su primer álbum de estudio en septiembre, precedido de dos nuevos sencillos. Uno de ellos es "How You Like That".

La compañía YG Entertainment indicó que la banda de k-pop terminó de grabar y producir más de 10 nuevas canciones para el disco.

BlackPink, conformada por las cantantes y bailarinas Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, está finalizando las coreografías y demás preparativos para los videoclips de su nuevo álbum.

La banda femenina, una de las más populares grupos de la ola de pop coreano, debutó en 2016 y cuenta con éxitos como "Kill This Love" o "???? (DDU-DU DDU-DU)", que lleva más de mil millones de visualizaciones en la plataforma de videos Youtube. (Con información de Europa Press)

