Justin Bieber lanzó su documental titulado “Justin Bieber: Seasons”, y la primera parte se puede ver de manera gratuita en YouTube. En la producción, bajo el sello Originals del sitio web, narra las experiencias del cantante, durante estos últimos años, y revela sus razones para alejarse de la música.

En el primer episodio, titulado “Leaving the Spotlight”, se centra en el 2016, cuando Bieber canceló su gira “Purpose”, dejando sorprendida a toda la industria musical. Su mánager, Allison Kaye, también habla en el documental del cantante y da una explicación a la decisión del popular cantante.

Cabe destacar que hace poco, el cantante Justin Bieber reveló que batalla contra la enfermedad de Lyme.

SU ENFERMEDAD

La estrella del pop Justin Bieber anunció el miércoles que tiene la enfermedad de Lyme. En un mensaje en Instagram, el artista dijo que abordará en un documental en YouTube su lucha contra la enfermedad, que se contrae a través de una picadura de garrapata.

"Han sido un par de años difíciles para conseguir el tratamiento correcto que ayude a tratar esta enfermedad hasta ahora incurable y voy a estar de regreso y mejor que nunca", escribió junto a la publicación.

Bieber apuntó a los críticos que, según él, han estado comentando injustamente sobre su físico, diciendo que parecía que estaba "drogado con metanfetaminas".

"No se dieron cuenta de que recientemente me han diagnosticado la enfermedad de Lyme, no sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó mi piel, función cerebral, energía y la salud en general".

Los episodios de “Justin Bieber: Seasons” se emitirán los lunes y miércoles en YouTube, pero los usuarios Premium pueden ver la temporada completa del documental desde hoy lunes 27 de enero.

