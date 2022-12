El cantante colombiano Juanes hizo su propia versión de un tema de la agrupación mexicana Zoé. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Carlos Ortega

Juanes rindió un homenaje a la banda Zoé al publicar su propia versión de "Vía Láctea", un canción de 2006 que hizo parte del exitoso álbum "Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea" de la agrupación mexicana. "Hace unos meses me contactó el management de Zoé para invitarme a participar y cuando escuché la idea inmediatamente dije sí porque Zoé es una banda muy importante para la música de Latinoamérica", expresó el cantante colombiano en un comunicado de prensa. Esta nueva versión de "Vía Láctea", en la que Juanes tuvo la colaboración del estadounidense Sebastián Krys y del británico Pete Thomas, forma parte del álbum "Reversiones", con el que artistas como Alejandro Fernández, Morat, Andrés Calamaro, Mon Laferte y Bronco rinden un homenaje a Zoé por sus 20 años de carrera. "Cuando escuché varias opciones que me mandaron, 'Vía Láctea' me conectó más, en sí la canción, la letra y la melodía. Mi 'approach' a la canción fue libre, reinterpreté la canción como si fuera mía digámoslo así, cogí los acordes, empecé a cantarla yo como si fuera mi canción", dijo el cantante de éxitos como "La camisa negra" y "A Dios le pido".

UNA VERSIÓN SEMIFUNK

Asimismo, Juanes agregó sobre su versión de “Vía Láctea”: "Empecé a imaginármela más o menos, obviamente teniendo referencias de su disco MTV Unplugged y de su disco original, la verdad que quedé muy contento producida por Sebastian Krys y por mí". Esta nueva versión del éxito de Zoé, que tiene un ritmo cadencioso y semifunk e incluso un solo de trompeta, está disponible en distintas plataformas como YouTube, donde fue publicada con un "lyric video". En junio pasado, Juanes y el rapero español Nach unieron sus voces en "Pasarán", una canción en colaboración con ACNUR por el Día Internacional de los Refugiados, que apela no solo a la necesidad de visibilizar la problemática de los inmigrantes a nivel global, sino también a abrir mentes. (Con información de EFE).