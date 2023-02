Juan Luis Guerra lanzó el pasado 25 de diciembre su última tema, titulado 'Privé'. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Orlando Barría

Pese a la realidad que vive la industria de la música a causa de la pandemia, el multipremiado cantautor dominicano Juan Luis Guerra continúa imparable y en la actualidad promociona "Privé", confiado "en que lo mejor está por venir"."Privé", que salió el 25 de diciembre, es el primer lanzamiento musical de Juan Luis Guerra tras su álbum de estudio "Literal", galardonado con el Latin Grammy en 2019, e incluye nuevas versiones de los conocidos "Ojalá que llueva café", "Las Avispas" y "A pedir su mano", así como los inéditos "Pambiche de Novia" y "Donde nacen tus besos", dos temas "sumamente románticos", explicó el cantante a EFE.Se trata de "un disco bien íntimo y bien privado", en el que "nos atrevimos a hacer cosas que no habíamos hecho y en un formato más pequeño", señaló el intérprete en una entrevista por teléfono con motivo de la publicación de su nuevo trabajo discográfico."Nos salimos del contexto musical que normalmente nosotros hacemos, aquí mostramos una parte diferente" ya que "nuestra banda es bastante grande (...) y aquí la redujimos un poco e hicimos algo más privado, más íntimo", declaró Guerra, uno de los máximos referentes del merengue y la bachata a nivel mundial.

UN PERIODO PARA MEDITAR

Juan Luis Guerra, quien ha publicado más de diez álbumes a lo largo de su exitosa carrera, entre ellos, "Soplando", "Mudanza y acarreo" y "Mientras más lo pienso...tú", no descartó hacer una segunda versión de "Privé".Y es que, confesó, no ha parado de trabajar en medio del encierro provocado por el nuevo coronavirus, un tiempo que dedicó, además, "a meditar en la palabra de Dios"."Tengo la dicha de tener el estudio aquí (en Santo Domingo), cuando quiero grabar puedo grabar, tengo mis músicos acá, vamos a seguir grabando", afirmó.El afamado intérprete está consciente de que a causa de la pandemia "la música ha tenido una baja" ya que no han "podido hacer conciertos formalmente" como lo hacían."Hemos tenido que cambiar las formas. Ya hay conciertos virtuales", pero "eso va a solucionarse" apuntó el cantante, quien estimó que, probablemente, para finales de 2021 se puedan programar algunas actividades presenciales.De todas formas, apuntó, "hay que buscar la forma de seguir haciendo música, y las redes han ayudado mucho"."La música es un arte para alegrar los corazones, para transmitir mensajes" y Juan Luis Guerra continuará "dándole el lugar que merece" esperanzado en que "las cosas mejoren" porque "lo mejor está por venir".

PROMOVIENDO REPÚBLICA DOMINICANA

Además del lanzamiento de "Privé", el artista estuvo involucrado en 2020 en la promoción turística de su país, para lo que protagonizó dos videos."Estoy feliz de que volvamos a mostrar esta hermosa isla. Siempre daré mi apoyo" a la República Dominicana, dijo Guerra, quien a lo largo de su carrera ha ganado numerosos premios y ha colaborado con artistas como los españoles Enrique Iglesias y Alejandro Sanz, los artistas de origen puertorriqueño Marc Anthony y Ricky Martin, y el estadounidense Tony Bennett.Los audiovisuales, en español e inglés, forman parte de la estrategia de la nación caribeña dirigida a recuperar paulatinamente el sector más importante de su economía, desplomado a causa de la pandemia de coronavirus."Acciones como las que protagoniza hoy Juan Luis, nos invitan a soñar en un mejor mañana, que solo será posible si lo construimos todos juntos", dijo el pasado 24 de noviembre el presidente dominicano, Luis Abinader, tras distinguir al laureado cantautor como embajador honorífico de la Marca País República Dominicana. (Con información de EFE).

