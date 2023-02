'Jonas Brothers' lanzan su nuevo videoclip. | Fuente: Captura

Kevin, Joe y Nick, los “Jonas Brothers” lanzaron este viernes su nuevo video musical "What a man gotta do", el cual está protagonizado por sus esposas en un homenaje a las películas más famosas del cine.

En el videoclip de "What a Man Gotta Do" -que sería una secuela de "Sucker"-, Nick, Joe y Kevin, junto a Priyanka Chopra, Sophie Turner y Danielle Jonas, recrean escenas de las cintas "Un gran amor", "Risky Business" y "Grease".

Primero, Nick Jonas, quien imita la icónica escena de camisa blanca, calcetines y lentes de sol de Tom Cruise del clásico de 1983, se desliza por el suelo de una enorme casa, en la que aparece Chopra sentada en un sofá, interpretando a Rebecca de Mornay en “Risky Business”.

Luego, Joe Jonas y Sophie hacen su debut como Danny y Sandy de la película “Grease”, un clásico de 1978. La pareja participa en el concurso de baile representando a John Travolta y Olivia Newton-John.

A ellos le siguen Kevin Jonas y su esposa Danielle, quienes recrean la icónica escena del radiocasete de "Un gran amor", con el cantante emulando a Lloyd Dobler (John Cusack) y ella dando vida a Diane Court (Ione Skye).

Finalmente, las tres parejas comienzan a hacer la propia versión del hand jive, donde Joe y Kevin terminan apareciendo en ropa interior, en la pista de baile de "Grease". Para concluir el video, se muestran algunos bloopers de la realización del musical.

El tema de los “Jonas Brothers” promete ser un éxito y a solo 10 horas de haberse compartido en la plataforma de YouTube ha conseguido más de 2 millones de reproducciones.

Jonas Brothers celebró a "Friends"

Los Jonas Brothers compartieron en Instagram un video al ritmo del "I'll be there for you" de The Rembrandts, en el que celebran la serie de comedia "Friends".

El divertido video usa escenas de su tema "Sucker" para dar forma a la apertura de la ya legendaria serie de televisión, en la que utilizan la tipografía original de "Friends".

En el video Nick, Joe y Kevin Jonas aparecen como protagonistas masculinos, mientras sus parejas ─Priyanka Chopra, Sophie Turner y Danielle Jonas─ son los femeninos.

