Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, falleció tras perder la batalla contra el cáncer. | Fuente: Instagram

“La Flaca” es uno de los temas de Jarabe de Palo que más ha marcado la historia del grupo de rock en toda su carrera musical. Pau Donés, el recordado vocalista, se inspiró en una anécdota que le pasó cuando viajó a La Habana, Cuba.

Después de escuchar la canción, muchos se preguntaron si iba dedicado a alguien en especial y la respuesta es sí. En uno de los tantos viajes que hizo la banda, llegaron a parar a la isla. Ellos tenían pensado grabar el videoclip de “El lado oscuro”, sin embargo, las cosas dieron un giro de 180°.

Fernando France, productor audiovisual, compró los boletos y se encargó de mostrar la maqueta de lo que tenían pensado al sello Virgin y así lo comentó en una pasada entrevista al medio ABC:

“Como estoy bastante loco, y por entonces lo estaba más aún, se me encendió la bombilla y llamé a Pau y a otros seis amigos, compañeros con los que rodaba, y les propuse irnos para allá a grabar imágenes para hacer un videoclip, y preparar un paquete de presentación más profesional mientras esperábamos alguna respuesta de Virgin. (…) Y a mí me encantó una chica muy, muy delgada que vimos: La Flaca. (…) Pau Donés se enamoró tontamente de ella, pero no consiguió llevársela al huerto”.

¿QUIÉN ES LA FLACA?

La mujer de la que se inspiró Pau Donés para interpretar “La Flaca”, es una joven a la que conocieron en una discoteca al aire libre, “La Tasca”, y se llama Alsoris Guzmán. Sin pensar dos veces, le propusieron ser la protagonista del vídeo a lo que ella aceptó sin pensarlo dos veces.

En su autobiografía “50 palos… y sigo soñando”, el vocalista de “Jarabe de Palo” contó cómo fue este encuentro:

“Nos citó al día siguiente en su casa para recoger sus cosas y al mediodía ya estaba instalada en nuestro hotel, compartiendo habitación con Eva Nielsen, en aquellos momentos la ayudante de dirección. Llovió sin compasión toda la semana, por lo que no pudimos rodar ni un metro de película, aunque sí descubrir, de la mano de Alsoris, esa Cuba que no sale en los catálogos de las agencias de viajes”, aseguró.

Sin embargo, confesó en su libro que se había enamorado de la mujer, aunque nunca supo si ella sentía lo mismo:

“También durante esa semana hubo cambios en la logística del equipo. Alsoris se mudó a mi habitación (no porque le gustase más yo, sino más bien todo lo contrario, porque resultó que Eva le gustó un poquito más de lo normal), y Fernando (el director) pilló una ameba que le tuvo en el hospital cuatro o cinco días. Durante esa semana pasaron muchas cosas, pero la que más me afectó a mí fue el enamorarme perdidamente de ese coral negro de La Habana, de esa tremenda mulatona”.

Alsoris Guzmán, la mujer cubana que enamoró a Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo. | Fuente: El Mundo

PAU NO QUERÍA REGRESAR A ESPAÑA

Después de toda esa emoción que había sentido, Pau Donés y toda la agrupación tenía que regresar a España, sin embargo, el cantante no podía concebir la idea de irse sin antes haber estado con Alsoris.

Como todas las noches, ella se despedía con un beso en la mejilla, no obstante, se echó en la cama de Donés y él no pudo resistirse, así que le dijo lo siguiente: “Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo’. Ella sonrió y le dijo: ‘Ven, Pablito’”.

A pesar de que el relato pueda sonar a que mantuvieron relaciones, no fue así. Pau Donés despertó completamente vestido y aseguró que esa fue la muestra de amor más grande que una mujer le pudo dar:

“Fue tal la emoción que había sentido esos días que me había quedado dormido. Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la Flaca dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana”, escribió en su libro.

EL ÉXITO DE LA CANCIÓN

“La Flaca” fue uno los primeros temas de Jarabe Palo. Esta canción fue el peldaño para que la banda de rock siguiera escalando hacia el éxito. Si bien fue escrita en 1995, recién fue al año siguiente que se convirtió en un hit.

Vendieron más de 600 mil copias en su álbum debut donde “La Flaca” fue el tema que marcó para siempre la vida de Pau Donés.

Te sugerimos leer