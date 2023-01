Tyga, J Balvin y Chris Brown presentan nueva colaboración titulada 'Haute'. | Fuente: YouTube

En el 2009, el rapero estadounidense Chris Brown agredió físicamente a su ex pareja, la cantante y empresaria de moda y belleza, Rihanna. En enero del 2019, fue detenido en la capital francesa para ser interrogado, luego de que una mujer lo denunciara por haberla violado junto a uno de sus amigos y su guardaespaldas.

Sin embargo, los cargos que pesan contra el cantante de R & B no parecen ser relevantes para el cantante de reguetón J Balvin, quien el mes pasado compartió una fotografía al lado de Brown y comentó una publicación en la que el cantante Justin Bieber calificada de “error” la golpiza que le propinó Brown a su expareja.

Y, a pesar de que el colombiano se disculpó con sus fans —quienes manifestaron su indignación en redes—, pues aseguró que solo vio “el talento y no la vida personal de Brown”, no ha dudado en lanzar una colaboración junto al rapero y a Tyga, ex pareja de la empresaria Kylie Jenner, titulada “Haute”.

El colombiano hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir un fragmento del nuevo video que, curiosamente, fue celebrado por sus seguidores y por varias figuras del cine y la música.

Recordemos que J Balvin es uno de los cantantes latinos que siempre se ha pronunciado en contra de la violencia de género, y ha colaborado en dos oportunidades con la cantante española de flamenco Rosalía, quien también tiene un mensaje en favor de la igualdad de género y el empoderamiento femenino en sus canciones.

