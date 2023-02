J Balvin lanzó su nuevo sencillo '7 de mayo'. | Fuente: Universal Music Group

Motivo de doble celebración. En honor a sus 36 años, cumplidos este viernes, J Balvin lanzó su nuevo sencillo, titulado con la fecha de su nacimiento, "7 de mayo", que forma parte de su próximo álbum. Una de sus canciones más personales hasta la fecha donde cuenta la historia de su trayectoria.

Desde su cuenta de Instagram, el artista colombiano compartió una publicación en la que escribió: "Algo de mi historia de vida 7 de mayo inspiración y gasolina para los sueños . En todas las plataformas y el video afuera".

El tema de J Balvin llega tras el lanzamiento de otros sencillos como "Otra noche sin ti", hecho en colaboración con Khalid, "Tu veneno" y "Ma G", todos ellos elogiados como piezas de reguetón destacadas en la carrera del cantante.

Asimismo, "7 de mayo" cuenta con un videoclip en el que se muestra la evolución del reguetonero desde sus inicios hasta su difícil camino para llegar al estrellato. Este material ya está disponible en YouTube.

"The Boy From Medellín"

Asimismo, este 7 de mayo también se estrena el documental "The Boy From Medellín" en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Largometraje que explora los orígenes de J Balvin en la industria musical.

De acuerdo con el cantante, este material se centra en los momentos previos al que sería "el concierto más importante de su vida", es decir, la presentación de su primer concierto en solitario llamado "El niño de Medellín".

Así, en "The Boy From Medellín", el reguetonero cuenta detalles de su infancia en la que soñaba con algún día presentarse en un lugar tan imponente como el Estadio de Medellín. "Yo me acuerdo cuando iba a los conciertos del estadio y soñaba (con) el nombre nuestro solo ahí", dijo en un extracto.

Asimismo, el documental narra la forma en que J Balvin enfrenta la depresión y la ansiedad. "Me dio una sensación que todo afuera está bien, pero es el cerebro. No están locos por sentirse deprimidos", comentó el cantante en el tráiler.

