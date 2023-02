Isabela Merced aseguró que fueron los desamores la inspiración para componer su tema 'Don't Go', hecho con Danna Paola. | Fuente: Instagram / Isabela Merced

También las experiencias amargas pueden servir de inspiración. Y eso le ocurrió a la actriz y cantante Isabela Merced —antes conocida como Isabela Moner— al componer su reciente tema “Don’t Go”, grabado con la colaboración de Danna Paola.

“Tengo una historia triste. Mis experiencias con los chicos no son buenas. Es que me han engañado tres veces, no te miento”, confesó la protagonista de “Dora y la ciudad perdida” durante una conversación con la actriz Francisca Aronsson en su cuenta de Instagram.

“Voy a estar soltera por lo menos tres años. Esta canción [Don’t Go] habla de mis experiencias con ellos. Creo que es identificable la línea: ‘Baby, no juegues connmigo’, porque no tengo tiempo para los juegos”, añadió Merced.

La artista de origen peruano se calificó como “una mujer muy ocupada” a tal punto que no tiene tiempo “para jugar con los chicos”. Además, sobre su colaboración con Danna Paola, destacó la calidad profesional de la mexicana y la buena química que tuvieron al trabajar.

Sobre sus planes a futuro, Merced afirmó que le gustaría iniciar una gira alrededor del mundo, con el Perú como primer destino. “También me gustaría dirigir o producir mis propios proyectos en Hollywood, porque quiero un ambiente donde haya muchos latinos como escritores, directores, actores latinos para que se sienta más auténtico”, enfatizó.

"TUVE UNA RELACIÓN MUY TOXIC"

Isabela Merced inició su carrera a los 10 años, al aparecer en el musical "Evita" al lado de Ricky Martin en Broadway. Al trabajar en una industria donde hay más adultos que jóvenes, "tuve que crecer antes". "Tenía la sabíduría de alguien de 18 años desde los 14. Después de trabajar casi toda mi vida, tengo experiencia que otros chicos de mi edad no tienen", dijo la actriz a RPP Noticias.

Esto le permitió hablar de algunas experiencias maduras en sus canciones, como las relaciones tóxicas en "Apocalipsis". "Tuve una relación muy complicada, muy toxic. Escribí la canción recién saliendo de la relación, sin reflexionar más solo escribí lo que sentí. Inicialmente, fue mi proceso de curación escribirla. Después de un año, creo que ha cambiado mi perspective de la canción. Ahora siento que yo también tuve parte en la relación y cómo se convirtió en algo más toxic e insatisfactoria", reflexionó Merced.

PROYECTOS EN NETFLIX

La artista continúa en paralelo con su otra gran pasión: la actuación. Por la temporada navideña pasada, estrenó en Netflix la cinta "Let it Snow" y, antes de la pandemia del nuevo coronavirus, acabó de grabar su siguiente película con la plataforma "Sweet Girl", que protagoniza al lado de Jason Momoa ("Game of Thrones").

"Las películas de acción son mis favoritas y esta es una de ellas. Tuve la oportunidad de hacer mis propios stands, eso es súper cool. Jason Momoa es muy lindo y cariñoso. Era un sueño trabajar con él. La cinta es muy 'oposito' a 'Let it Snow' y 'Dora'", apuntó la joven actriz y cantante. A estar pendientes de su estreno.

