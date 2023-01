Harry Styles sentó su posición alrededor del tema del racismo que se vive en Estados Unidos. | Fuente: AFP

Este 2020 estuvo marcado por la pandemia, pero también por las movilizaciones sociales contra el racismo que se vive en Estados Unidos. Al respecto, Harry Styles opinó sobre la importancia de otorgar el protagonismo a la cultura afroamericana para abordar este tema.

Recientemente, el exintegrante de One Direction aseguró a la revista Variety que son los miembros de la comunidad negra quienes deberían estar liderando las charlas sobre raza y brutalidad policial.

“Hablar de raza puede ser realmente incómodo para todos”, señaló el artista de 26 años. “Me di cuenta de que mi propia comodidad en la conversación no tiene nada que ver con el problema, como si eso no fuera una razón suficiente para no tener una conversación”, añadió.

El asesinato de George Floyd, que movilizó a miles de personas en Estados Unidos, también produjo una reacción en Styles, quien en su momento compartió una publicación en sus redes sociales que rezaba: “No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas”.

Dicha emoción tuvo su eco durante la entrevista. “Mirando hacia atrás, no creo que haya sido lo suficientemente franco en el pasado. Usar ese sentimiento me ha impulsado a estar abierto y listo para aprender”, aseveró.

“¿Cómo puedo asegurar por mi parte que, en 20 años, todavía se están haciendo las cosas correctas y las personas adecuadas están obteniendo las oportunidades adecuadas? ¿Que no es algo pasajero?", agregó con preocupación.

Por otro lado, Harry Styles no dudó en reconocer la importancia de la cultura afroamericana en la industria de la música. "Históricamente, no puedo pensar en ninguna industria que se haya beneficiado más de la cultura negra que la música. Hay discusiones que deben ocurrir sobre esta larga historia de no recibir un pago justo”, indicó.

"Es un momento para escuchar y, con suerte, la gente saldrá humilde, educada y dispuesta a aprender y cambiar", finalizó.

