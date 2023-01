Benito Cerati reveló que no tendrá hijos. | Fuente: Instagram de Benito Cerati

Sin miedo a las críticas, Benito Cerati, hijo del fallecido músico Gustavo Cerati, hizo una revelación que despertó tanto el respaldo como la desaprobación en las redes sociales. El primogénito del exlíder de Soda Stereo contó que no tiene entre sus planes el convertirse en padre.

“Les voy a decir otra cosa que les va a dar mucha bronca, pero yo no voy a tener hijos. Entonces, la dinastía Cerati se termina conmigo”, publicó Benito Cerati en su cuenta oficial de Twitter.

Algunos de los seguidores respaldaron la decisión tomada por el primogénito de Gustavo Cerati; mientras que otros no podían creer lo dicho por el músico argentino. Incluso le dejaron fuertes críticas en la red social.

En febrero del 2018, el músico Benito Cerati hizo pública su homosexualidad mediante sus redes sociales. “Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto Zerokill, dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e incluso de minorías. Soy gay y soy feliz”.

Hace unos días, el artista compartió un mensaje en donde expresa su molestia por las constantes comparaciones que realizan sus fans con su padre Gustavo Cerati. “Los hijos de gente talentosísima que nos dedicamos también con pasión a la música no tenemos la culpa de que ustedes comparen y juzguen. No somos unos burros, ustedes buscan reemplazo de algo que no podríamos llenar ni, aunque intentáramos toda la vida. Dejen de joder”, señaló.