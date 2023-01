Juan Carlos Santiago, más conocido como Guaynaa, se convirtió en un éxito mundial luego de lanzar 'Rebota'. | Fuente: Universal Music

Guaynaa, el artista puertorriqueño que se convirtió en un boom en la industria musical gracias a su tema “Rebota”, lanzó su nuevo EP “BRB” (Be Right Back) con canciones para que el público se relaje y no piense tanto en el confinamiento:

“’No puedo salir, no tengo trabajo, no sé qué hacer’... Hay muchas situaciones que ocurren en este momento y creo que la música nos da ese respiro, nos da esa alegría y momentos inolvidables. Como músicos, podemos cambiar ese estado de tristeza o depresivo a un estado de felicidad”, sostuvo en una videollamada con RPP Noticias.

Es imposible no ponerse a bailar si suena una canción de Guaynaa -todo un emblema del reguetón- y él mismo se ha sorprendido alegrándose con su música. “Tenemos que alegrarnos en nuestra casa y movernos. Yo suelto todas esas canciones para que la gente las disfrute", agregó.

Luego de haber colaborado con artistas como Becky G y Nicky Jam, el popular 'Guaynabichi' se acerca a lanzar su primer álbum. A una semana de su lanzamiento, el EP “BRB” obtuvo el Disco de Oro en Estados Unidos. “Estoy súper orgullo de esos números y de la aceptación que ha tenido”, aseguró sobre su nuevo trabajo que incluye el tema “Buyaka”.

No obstante, confesó que la canción de la cual está enamorado es “Mera” por el uso de cuerdas eléctricas y el ritmo de rock. El artista puertorriqueño continuará llevando música este año y confirmó que la segunda parte de su EP llegará en agosto. “Tendremos más perreo para que lo disfruten el resto del año”, dijo entre risas.

SU AMOR POR EL PERÚ

Juan Carlos Santiago Pérez, verdadero nombre de Guaynaa, no contiene su emoción al hablar del Perú. El artista puertorriqueño aseguró que ambas naciones poseen una historia indígena interesante; algo que le ha llamado la atención.

“Siempre he querido ir al Perú. Te lo digo sin que se me quede nada por dentro, tengo muchos amigos peruanos y soy fanático de Perú”, comentó emocionado.

El intérprete de “Mera” mostró su interés por conocer la montaña Huayna Picchu y otros atractivos turísticos de nuestro país cuando se reabran las froneras. “Me encantan mis raíces y la historia. Así que cuando vi esa montaña me dio ganas de conocerla. Estoy loco por ir allá para comer cebiche y cantar reguetón. En el festival que sea me apuntan y voy”, acotó.

Guaynaa invita sus fanáticos de Perú a escuchar su nuevo EP "BRB". | Fuente: RPP Noticias

"REBOTA": SU MÁS GRANDE ÉXITO

“Indescriptible”, con esta única palabra Guaynaa definió el éxito obtenido con “Rebota”, gracias al cual se hizo conocido en Latinoamérica y Europa. “Es algo que me deja asombrado cada día. Estoy súper orgulloso de ser el intérprete de ese himno al que todos conocen como ‘mamarre’”, contó con humor.

Es más, considera incluir esa frase al principio de sus temas ya que es una marca para él: “Estoy pensando usar ‘mamarre’ como grito de guerra antes de las canciones”, aseguró sin contener la risa.

No podrá pisar un escenario, debido a la pandemia del coronavirus, pero continúa con sus presentaciones a través de las redes. “Haré lives para llevar música. Mucha gente está pidiendo que cante así y estamos practicando, ensayando, para que puedan ver un buen show”, aseguró.

Guaynaa presenta su nuevo EP 'BRB' (Be Right Back), su primer trabajo discográfico con siete canciones. | Fuente: Universal Music

