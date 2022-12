Los Grammy 2021 reconoció a las voces femeninas al entregarles el gramófono a H.E.R., Beyoncé y Taylor Swift. | Fuente: AFP

Las mujeres dominaron el Grammy 2021 con Taylor Swift, Billie Eilish y H.E.R. llevándose los premios de las categorías principales. Punto a parte fue la buena racha de Beyoncé quien se convirtió esta noche en la artista con más premios Grammy de la historia.

La cantante -que cuenta con 79 nominaciones- nuevamente perdió en las categorías más importantes. Pero se llevó un récord importante a casa al sumar 28 galardones a lo largo de su carrera, por delante de los 27 recolectados por Alison Krauss.

En tanto, "Folklore" de Taylor Swift recibió el premio al álbum del año, la categoría estrella de la ceremonia. Se trata del tercer galardón al disco del año que gana la estadounidense, después de las victorias de "Fearless" (2010) y "1989" (2016). Un logro que hasta ahora estaba únicamente en manos de tres cantantes: Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon (incluyendo Simon & Garfunkel).

Swift se convierte así en la mujer que más veces ha ganado la categoría reina de los Grammy en un año en el que ha lanzado dos discos, "Folklore" y "Evermore", que han sido recibidos con aclamo de la crítica.

Por su parte, Billie Eilish ganó el premio a la grabación del año con "Everything I Wanted"; mientras que "I Can't Breathe" de H.E.R. se llevó el de canción del año.

El gramófono a la canción del año reconoce a los compositores de un tema, mientras que el de grabación del año va destinado a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo. (EFE)

LISTA DE GANADORES DEL GRAMMY 2021

GRABACIÓN DEL AÑO

Everything I WantedBillie Eilish

ÁLBUM DEL AÑO

FolkloreTaylor Swift

CANCIÓN DEL AÑO

"I Can’t Breathe", Dernst Emile II, H.E.R. y Tiara Thomas, compositores (H.E.R.)

ARTISTA REVELACIÓN

Megan Thee Stallion

MEJOR PERFORMANCE POP EN SOLITARIO

Watermelon SugarHarry Styles

MEJOR PERFORMANCE POP EN DÚO O GRUPO

Rain on MeLady Gaga y Ariana Grande

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

Future NostalgiaDua Lipa

MEJOR ÁLBUM LATINO DE POP O URBANO

YHLQMDLGBad Bunny

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK O ALTERNATIVO

La Conquista del EspacioFito Páez

MEJOR PERFORMANCE DE ROCK

ShameikaFiona Apple

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

The New AbnormalThe Strokes

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Fetch the Bolt CuttersFiona Apple

MEJOR ÁLBUM DE RAP

King’s DiseaseNas

