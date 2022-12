Dua Lipa es una de las artistas favoritas para arrasar con premios en los Grammy 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Valerie Macon

No son pocos los premios que Dua Lipa ha cosechado por su música a sus 25 años. Pero este éxito no borra la emoción que le produce encontrarse nominada a seis galardones en los Grammy 2021, gracias a su disco “Future Nosalgia” y al tema “Don’t Start Now”.

Previamente a los premios de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, la cantante contó al portal Entertainment Weekly que cada vez que piensa en esta ceremonia se siente invadida por “muchas mariposas”. “Estoy muy emocionada y hay tantas sensaciones y mucha adrenalina”, dijo.

Después de todo, Dua Lipa no pierde la agitación que le genera la expectativa de llevarse un premio, incluso después de tener dos Grammy en su haber. “Siento que eso no ha cambiado en absoluto”, señaló. Y agregó que es “increíble” que esta premiación haya podido seguir adelante pese a la pandemia de la COVID-19.

“Obviamente, es muy diferente, y la sola posibilidad de poder actuar y que todos se reúnan y sigan haciéndolo de una manera segura… es increíble que podamos hacer esto. Así que, por eso, estoy tan agradecida, especialmente durante este tiempo”, indicó.

Este 14 de marzo, Dua Lipa está nominada a los Grammy 2021 en seis categorías: álbum del año, canción del año, mejor grabación del año, mejor álbum de pop vocal, mejor interpretación vocal pop solista, mejor actuación de dúo o grupo pop.

Sin nuevo álbum este 2021

Por otro lado, Dua Lipa fue consultada sobre si este 2021 lanzará un nuevo disco de estudio. Sin embargo, la cantante de “New Rules” respondió: “No habrá álbum este 2021, pero siempre estoy pensando. Así que ya veremos”.

No se entienda, sin embargo, que la cantante se haya dormido en sus laureles, pues el mes pasado lanzó un nuevo sencillo, titulado “We’re Good”, acompañado por un video musical. Además, durante la pandemia de la COVID-19 tuvo oportunidad para reflexionar sobre su reciente álbum.

Para Dua Lipa, no estar en gira y permanecer en casa fue una ocasión para “asimilarlo todo” respecto a su proyecto “Future Nostalgia” y “sentir la respuesta de todos a mi alrededor y realmente aquí [lo que la gente] pensaba del disco”. “Significó mucho para mí”, indicó.

La cantante de origen albano-kosovar jamás pensó que podría promocionar su disco desde su sofá o instalar pantallas verdes en su sala de estar. “Siento que he aprendido mucho, he crecido mucho, he estado pensando fuera de la caja”, ensayó.

"Simplemente no dejé que eso me impidiera intentar encontrar formas interesantes de crear nuevas dimensiones para este disco y aun así hacerlo divertido para todos en casa", sentenció Dua Lipa.

