Camila Cabello le canta a su padre en los Grammy 2020. | Fuente: AFP

Durante la gala de los Grammy 2020, la cantante Camila Cabello puso la emoción en el escenario del Staples Center de Los Ángeles, pues interpretó el tema “First man” y se lo dedicó a su padre.

La letra de “First man” habla de lo que pasan todos los hombres que tienen una hija, que cuando esta deja de ser una niña, se enamora y suelta los brazos de su padre para conocer al chico que la enamora. En la canción, la artista recuerda a su padre que él siempre será el primer hombre que amó en su vida.

Alejandro Cabello, el padre de la cantante, no pudo contener la emoción al escuchar a su hija Camila cantar y dedicarle el tema. El hombre de raíces mexicana lloró y, cuando la artista terminó, ambos se dieron un fuerte abrazo.

La artista de raíces latinas, Camila Cabello, repite por segundo año la presentación en los Grammy 2020. Sus éxitos como “Señorita” y “Havana” la consagran entre las más escuchadas del momento.

LA PROMESA DE CAMILA CABELLO

La cantante Camila Cabello y Shawn Mendes (quienes aún juegan con la incertidumbre sobre su posible relación) han sido nominados como mejor Dúo o grupo pop en los Grammy 2020, gracias al excelente trabajo con su tema musical “Señorita”.

En una entrevista para Radio.com, Camila Cabello mostró lo emocionada que está con esta nominación y se animó a bromear con una insólita manera de recibir el premio, en caso sea la ganadora.

“Si Shawn y yo ganamos el Grammy, caminaremos al escenario en ropa interior como lo hicieron Twenty One Pilots. Esa es una promesa”, dijo la exintegrante de Fifth Harmony, provocando la emoción de los fanáticos.

Sin embargo, la intérprete de “Havana” y “My oh my” aclaró que solo estaba haciendo una broma y sostuvo que se siente especial de haber sido nominada junto a su novio en primer lugar.

"Es broma. No lo es. Tengo que entrenar antes de hacer eso", dijo. "Se siente realmente especial poder compartir ese tipo de experiencia con alguien que es ante todo mi amigo que conozco desde hace tanto tiempo", expresó Camila Cabello.

