Las artistas compiten en la misma categoría, y también ofrecerán una presentación en vivo en los Grammy 2020. | Fuente: AFP

Los Grammy 2020 serán escenario de sorpresas, y cambios positivos para la industria musical: uno de ellos es la presencia de Rosalía. La cantante catalana impone el español la una categoría de Mejor Artista Nuevo donde el inglés predomina notablemente, y entre los competidores también figura Billie Eilish.

Las dos artistas llegan a la premiación con grandes posibilidades de alzarse con el galardón, ya que se conoce que han tenido un fructífero año. Rosalía, quien se abrió camino con su álbum de fusión de flamenco titulado “El Mal Querer”, colaboró con destacados artistas latinos y se hizo conocida a nivel internacional.

Luego de que “Con Altura”, tema que trabajó con el reguetonero J Balvin, se convirtiera en un hit, la cantante catalana no ha parado en su camino al éxito. Posteriormente, colaborando con Ozuna, y aprovechando su recién ganada fama, para mostrar al mundo una producción en su idioma natal (“F*cking Money Man”), y recientemente, una más fiel a su estilo (“Juro Que”).

Por otro lado, Billie Eilish, quien comenzó su carrera desde muy joven, se hacía cada vez más conocida y lanzó su álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Los temas como “bad guy” y “when the party's over” calaron muy profundo entre la audiencia juvenil en Estados Unidos.

La artista de 18 años incluye temas como la depresión, ansiedad, decepción o soledad en sus canciones. Asimismo, ella se diferencia de otros cantantes por su estilo peculiar y original, ya sea por sus ropas holgadas o la forma de escribir los títulos de sus temas o discos, siempre en minúsculas.

Rosalía y Billie Eilish mantienen una amistad, como se ha dado a entender en ocasiones donde ellas han pasado tiempo juntas. De esta forma, su relación también se da a nivel artístico, ya que han grabado juntas una canción, que aún no ha sido lanzada.

COLABORACIÓN

En marzo del 2019, se confirmaron los rumores de la colaboración entre Rosalía y Billie Eilish, ya que la voz detrás de “Malamente” publicó en redes sociales una fotografía donde aparecen juntas, después de haber grabado una canción.

“No puedo esperar a terminar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte ayer actuar me inspira muchísimo. Te quiero, B”, escribió la artista catalana en Instagram.

De la cercana amistad que nació en una música distinta al resto a enfrentarse por un importante premio en los Grammy 2020. Las jóvenes cantantes comparten la categoría Mejor Artista Nuevo, en la cual también están nominados Black Pumas, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola.

Te sugerimos leer