Desde parodias hasta creativas canciones, diversos artistas han tomado inspiración en Dragon Ball y el personaje de Gokú. | Fuente: Toei Animation

Como todos los 9 de mayo, el mundo conmemora el 'Goku Day', una fecha nacida en Japón con el fin de recordar al personaje principal del universo Dragon Ball que ha sido inspiración de niños ─y no tan niños─ en los últimos 30 años.

En el mundo de la música, las posibilidades de inspiración siempre han sido amplias, por lo tanto Goku y Dragon Ball no son la excepción. Además del gran soundtrack que tiene la serie animada y las películas, artistas como el rapero español Porta, Jaden Smith e incluso la banda peruana Metamorphosis se animaron a dedicar parte de su arte al famoso saiyajin.

Hagamos un repaso...

Gokú - Metamorphosis

El último track del disco "Solo en mí" de la banda de hardcore nacional trae una canción que en conciertos es una de las más coreadas y pogueadas. RPP Noticias conversó con Garzo, líder de Metamorphosis, quien recordó que compuso esta canción con una guitarra que solo tenía dos cuerdas (la sexta y la quinta), pero que sintió la necesidad de plasmar su fanatismo por Dragon Ball y eso se hace evidente en cada show.

"Simplemente soy fan, y sentí que Gokú merecía una canción, con la cual me 'afané' muchísimo. La consigna es clara en la canción: hay que salvar a la tierra del mal (risas). Lo que he entendido de la serie, no es el espíritu de pelea, si no ser cada vez mejor. Uno no lo puede ser solo con las artes marciales, si no también con el arte. Eso es algo de lo que aprendimos todos", contó.

Dragon Ball Rap - Porta

El rapero español Porta no solo cuenta con una discografía dedicada al amor y el desamor, si no que en su canal de YouTube ha dedicado videos a su gran amor por Dragon Ball. De esta forma ha publicado raps de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, La Batalla de los Dioses, La resurrección de Freezer, entre muchos otros.

F - Maximum the Hormone

La banda japonesa de metal alternativo japonesa publicó como parte de su disco "Yoshu Fukusho" de 2013 una canción enteramente dedicada a Freezer, el emperador del mal, y quizás uno de los villanos más queridos del universo Dragon Ball. El tema fue usado años después para la promoción de la película "Dragon Ball: La resurección de Freezer".

¿Y cómo es Cell? - Desvergonzados intergaláctivos

El grupo argentino de parodia Desvergonzados Intergaláctivos arrasaron en YouTube con una adaptación de la canción "¿Y cómo es él?" de José Luis Perales, pero al más puro estilo de Dragon Ball Z. La letra cuenta las dudas de Trunks respecto al androide Cell y cómo irá adquiriendo su poder.

Goku - Jaden

En 2018, el hijo de Will Smith (tras largos intentos en el mundo de la actuación), quizo sguir los pasos de su padre como cantante. Así fue como lanzó "Goku", una canción cuya única mención a la saga de Akira Toriyama es "sentirse como Goku". Como dato curioso, en el video Jaden se transforma en Super Saiyajin y lanza un pequeño Kame Hame Ha.

