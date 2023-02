Vocalista de Maná se mostró a favor de la legalización de la marihuana. | Fuente: Facebook

Desde hace dos décadas que la banda mexicana de rock Maná viene luchando por la preservación del medioambiente y las especies en extinción mediante su fundación Selva Negra. Por eso, su vocalista Fher señaló, en una reciente entrevista al diario El Universal, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no debería echar a perder la selva con la construcción del Tren Maya, proyecto ferroviario que unirá 5 estados de México.

Asimismo, el intérprete de “Mariposa traicionera” se mostró a favor de la legalización de la marihuana, a propósito de los recientes hechos ocurridos en Culiacán, tras la detención fallida del hijo del narcotraficante ‘Chapo’ Guzmán. “El problema de las drogas es principalmente de Estados Unidos. Es el principal consumidor de droga de todo el mundo y, de este lado, surtiéndole nos complica la vida. No vende armas baratas accesibles y todavía nos castiga con cosas”, manifestó el músico. Luego, agregó: “Me parece que no es justa la relación y lo que deberían hacer ya, al menos, es legalizar la marihuana, que es 80% del narcotráfico, pero están muy armados. Ya lo venía diciendo (Felipe) Calderón [expresidente mexicano], no sé si la estrategia va a funcionar”.

DE GIRA POR ESTADOS UNIDOS

En otra parte de la entrevista, el frontman de Maná sentó su posición sobre las políticas que viene tomando el gobierno de López Obrador. Al respecto señaló: “Ni modo, hay que atorarle y hay que entender que el país no es fácil ahorita y ojalá el ‘Peje’ (AMLO) lo haga bien. No soy obradorista, no porque no creo en el Tren Maya, porque le va dar en la madre a las mejores selvas que conozco del mundo. Hay muchas cosas que propone muy bien, pero la parte del medio ambiente no está nada bien, es una parte de México que no se puede echar a perder”.

Tras una exitosa gira alrededor de Estados Unidos, Fher prometió al medio mexicano una tanda de conciertos en México para el 2020. “Vamos a ir más o menos por marzo o abril, mayo…. Seguramente ya en esas fechas estaremos en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, el bajío y otros lados, porque realmente extrañamos mucho nuestro país, porque aquí vivimos, aquí luchamos y aquí moriremos”, expresó.

Actualmente, Maná está promocionando “No ha parado de llover”, un remake de su tema de 1995 que pertenece al álbum “Cuando los ángeles lloran”. En esta versión, cuentan con la colaboración del cantante de reguetón colombiano Sebastián Yatra, la primera de un proyecto de duetos que contará con la participación de más artistas.

