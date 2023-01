Festival Pura Calle 2020 de D1 y Vania Masías | Fuente: Difusión

Por octavo año consecutivo, se realizará el Festival Internacional Pura Calle en una edición virtual que durará una semana completa.

El centro del festival serán las “Batallas” de Hip hop, House, Popping, Breaking, Looking, freestyle de Rap y las competencias coreográficas, todas ellas con jurados expertos de toda Latinoamérica. También se implementarán los nuevos TikTok Challenge con los mejores referentes peruanos de la cultura.

Las convocatorias a las competencias están abiertas y las inscripciones serán a través de redes sociales.

La coyuntura impulsó más la creatividad de la organización, buscando una nueva mirada que permita seguir expresando y promoviendo la cultura.

Por ello, D1 ha creado una propuesta innovadora que nos permita conectarnos y sentirnos en comunidad, a través de su versión online y con un mensaje que nos involucre a todos: “La empatía activa por la vida”, porque si tú estás bien, nuestra comunidad estará mejor.

El festival se ha aliado con organizaciones como ANIA, La Embajada de Francia, British Consul, We can be heroes, Creactiva y el SENAHU, porque es momento de ser conscientes de que cada pequeña acción que hagamos tiene una consecuencia positiva o negativa para todos. Hoy más que nunca, debemos aprender que cuidarnos, motivarnos y conectarnos es por el bienestar de nuestro país y el mundo.

Desde el 2012, el propósito del festival es ser una plataforma cultural para la juventud, siendo un espacio de prevención de manera positiva, motivando la creatividad, integración y la diversidad. Además, plantea convertirse en la plataforma cultural más importante de la región.

Es en este contexto, es donde se afinca Pura Calle, siendo un espacio de interacción de vivencias y expresiones socioculturales de la juventud peruana y latinoamericana.

Con la coyuntura mundial, la postura del festival es motivar a los jóvenes a desarrollar la capacidad de adaptabilidad al cambio, reinventándonos como asociación y girando el festival a una plataforma 100% virtual.

“Pura Calle como iniciativa innovadora tienen dos mensajes claves: ser consecuentes con nuestro discurso para adaptarnos ante la crisis, de manera creativa buscando soluciones y tomar acción antes situaciones que no contribuyen a una buena convivencia con nuestro ecosistema”, recalcó Vania Masías, presidenta y fundadora de D1.

FECHAS IMPORTANTES:

29 de septiembre: Inicio de inscripciones de crews

30 de septiembre: Primer conversatorio sobre “Empatía activa por la vida”

16 de octubre: Segundo conversatorio sobre “Inclusión de la discapacidad”

Desde el 2 al 8 de noviembre: Evento principal

7 de noviembre: Masterclass

LOS JURADOS:

Dosu (Perú) – Breaking Dance.

Michael G (Perú) – Artista Escénico Multidisciplinario.

Nelson (Francia) - Bailarín Popping.

Niako (Francia) - Bailarín multidisciplinario de Hip Hop.

Candyman (Francia) – Bailarín multidisciplinario.

Jonzi D (Inglaterra) – Bailarín, porta, coreógrafo, MC y director artístico.

