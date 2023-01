Evanescence lanzó 'The bitter truth', su nuevo álbum de estudio después de una década. | Fuente: Instagram / Evanescence

Fue en el 2003 que Evanescence, la banda de rock fundada por la cantautora Amy Lee y el guitarrista Ben Moody, alcanzó la fama mundial con "Fallen", su disco debut. Y este 2021, tras diez años sin lanzar temas inéditos, la agrupación vuelve con "The Bitter Truth", su nuevo álbum de estudio.

La misma vocalista se encargó de anunciar el regreso del grupo que cultivó el metal alternativo a través de una entrevista para la revista Rolling Stone. "La energía fue simplemente amplificada", señaló la compositora.

"Mi estado de ánimo, mi corazón, ha cambiado totalmente, ahora puedo escuchar todo el álbum y no escuchar nada que suene como un error o algo que todavía tengo que arreglar. Realmente, puedo disfrutarlo por primera vez, no puedo decir lo bien que se siente", expresó Amy Lee.

"The Bitter Truth" es "una colección épica inspirada en la lucha, la pérdida y la superación dentro de las realidades del siglo XXI y de nuestro", señaló Evanescence mediante un comunicado de prensa. Buena parte de dicho proyecto, además, fue grabado durante la pandemia de la COVID-19.

Un lanzamiento con sabor a victoria

De acuerdo con Amy Lee, ha estado escuchando su último proyecto discográfico "una y otra vez". Y es que la cantautora se siente satisfecha con un trabajo que inició en el 2019 y este 26 de marzo finalmente ve la luz de manera integral.

Sencillos como "Wasted On You", "The Game Is Over", "Use My Voice", "Yeah Right" y "Better Without You" que pertenecen al disco ya habían sido lanzados con anterioridad para crear grandes expectativas entre los fans que Evanescence logró captar con temas como "Haunter" o "Bring Me to Life".

Como se recuerda, Evanescence fue fundada en 1995, pero no fue sino hasta su disco debut que pudo acaparar los primeros puestos en listas musicales como Billboard. Tras este material, le siguió en el 2006 otro álbum titulado "The Open Door" y, en el 2011, su disco homónimo.

En el 2017, lanzaron "Synthesis" que, como indica su nombre, sintetizaba buena parte de la trayectoria artística de la banda al reunir canciones anteriores, pero trabajadas con un arreglo orquestal y texturas electrónicas. "The Bitter Truth", sin duda, marca un auspicioso retorno.

