Los EMA MTV 2020 contarán con tres nuevas categorías: mejor artista latino, mejor actuación virtual y mejor vídeo para el bien | Fuente: Instagram

Los MTV Europe Music Awards, conocidos también como EMAs, se llevarán a cabo este 8 de noviembre y ya se destapó a todos los nominados para los premios europeos de la música, que este año tienen una gran presencia latina.

Para esta edición, los EMA MTV 2020 contarán con tres nuevas categorías: mejor artista latino, mejor actuación virtual y mejor vídeo para el bien.

Lady Gaga lidera las nominaciones a los premios europeos de la música EMA MTV 2020, con siete categorías, seguida de Justin Bieber y BTS, con cinco nominaciones respectivamente, informa la página oficial de los premios.En la categoría de mejor artista latino, los nominados son Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Maluma y Ozuna. Además, Balvin aparece en el campo de mejor actuación virtual por “Behind the Colores Live Experience”, y Maluma hace lo propio con “Papi Juancho Live”.

Los MTV Europe Music Awards, conocidos también como EMAs, son unos premios otorgados anualmente, desde 1994, por el canal MTV a lo mejor de la música de Europa.Originalmente creados como una variante de los MTV Video Music Awards también conocidos como VMAs estadounidenses, los MTV Europe Music Awards son hoy una popular celebración en donde los televidentes escogen a sus ganadores.El show se emitirá a través de MTV el 8 de noviembre y los fans pueden votar por sus artistas favoritos hasta el 2 de noviembre.

LOS NOMINADOSMejor Vídeo:

Billie Eilish – Everything I wantedCardi B - WAP ft. Megan Thee StallionDJ Khaled - POPSTAR ft DrakeKarol G - Tusa ft. Nicki MinajLady Gaga, Ariana Grande - Rain On MeTaylor Swift - The ManThe Weeknd - Blinding Lights

Mejor Artista:

Dua LipaHarry StylesJustin BieberLady GagaMiley CyrusThe Weeknd

Mejor Canción:

BTS - DynamiteDaBaby - Rockstar ft. Roddy RicchDua Lipa - Don't Start NowLady Gaga, Ariana Grande - Rain On MeRoddy Ricch - The BoxThe Weeknd - Blinding Lights

Mejor Colaboración:

BLACKPINK, Selena Gomez - Ice CreamCardi B - WAP ft. Megan Thee StallionDaBaby - Rockstar ft. Roddy RicchJustin Bieber - Intentions ft QuavoKarol G - Tusa ft. Nicki MinajLady Gaga, Ariana Grande - Rain On MeSam Smith , Demi Lovato - I'm Ready

Mejor Artista Pop:

BTSDua LipaHarry StylesJustin BieberKaty PerryLady GagaLittle Mix

Mejor Grupo:

5 Seconds of SummerBLACKPINKBTSChloe x HalleCNCOLittle Mix

Mejor Nuevo Artista:

BENEEDaBabyDoja CatJack HarlowRoddy RicchYUNGBLUD

Mayores Fans:

Ariana GrandeBLACKPINKBTSJustin BieberLady GagaTaylor Swift

Mejor Artista Latino:

Anuel AABad BunnyJ Balvin Karol GMalumaOzuna

Mejor Artista Rock:

ColdplayGreen DayLiam GallagherPearl JamTame ImpalaThe Killers

Mejor Artista Hip Hop:

Cardi BDaBabyDrakeEminemMegan Thee StallionRoddy RicchTravis Scott

Mejor Artista de Música Electrónica:

Calvin HarrisDavid GuettaKygoMarshmelloMartin GarrixThe Chainsmokers

Mejor Artista de Música Alternativa:

BlackbearFKA twigsHayley WilliamsMachine Gun KellyThe 1975Twenty one pilots

Mejor Vídeo para el Bien:

Anderson .Paak - LockdownDavid Guetta & Sia - Let’s LoveDemi Lovato - I Love MeH.ER - I Can't BreatheJorja Smith – By any meansLil Baby - The Bigger Picture

Mejor Artista Revelación:

AJ MitchellAshnikkoBENEEBrockhamptonConan GrayDoja CatGeorgiaJack HarlowLil TeccaTate McRaeWallowsYUNGBLUD

Mejor Actuación Virtual:

BTS - Map Of The Soul Concert Live StreamJ Balvin - Behind The Colores Live ExperienceKaty Perry @ Tomorrow Land – Around the worldLittle Mix - UNCancelledMaluma - Papi Juancho LivePost Malone - Nirvana Tribute.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.

Te sugerimos leer