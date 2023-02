“Si no hubiera tenido el Watford, Dios sabe qué me habría pasado”, reveló Elton John. | Fuente: AFP / Watford

Propietario y presidente de Watford en la década de 1980, el cantante británico Elton John reveló que su club de fútbol le había "salvado la vida" durante el "peor período" de su existencia, en su autobiografía Me (Yo), lanzada el martes.

"He sido presidente durante el peor período de mi vida. Años de adicción y depresión, de relaciones fallidas, malas decisiones, juicios y tormentos interminables", escribe el cantante, de 72 años.

"A lo largo de todo esto, Watford ha sido una fuente constante de felicidad para mí", añade, "si no hubiera tenido el club de fútbol, Dios sabe qué me habría pasado. No exagero diciendo que Watford tal vez me salvó vida".

Elton John se hizo cargo del club en 1976, cuando acababa de ser relegado a la cuarta división, con la ambición de hacerlo ascender a la élite.

"Por razones obvias, hay períodos de los años 1980 que no recuerdo, pero todos los partidos de Watford a los que asistí están grabados para siempre en mi memoria", asegura en su libro.

Elton John reconoció que su pasión y su compromiso con el club de los suburbios de Londres, del que es presidente de honor de por vida, le valieron burlas de colegas del mundo del espectáculo, como Rod Stewart, pero también de la familia real.

El Príncipe Felipe tenía palabras a veces muy duras para expresar su desprecio, como aquella vez en la que vio al cantante conduciendo su Aston Martin con los colores del club. "Ridículo. Pareces un completo idiota. ¡Deshazte de él!", dijo el esposo de Isabel II. (AFP)

