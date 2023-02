Eminem se une a Beyoncé y Lady Gaga contra Donald Trump | Fuente: Instagram

El último impulso a la campaña de Joe Biden suena a ritmo de "Lose Yourself", el himno del hip-hop que el rapero Eminem cedió al candidato demócrata para protagonizar uno de sus vídeos promocionales a falta de unas horas para las votaciones de las presidenciales en Estados Unidos.Esta es la primera vez que Eminem autoriza con fines políticos el uso de esta canción, con la que ganó el Oscar a la mejor banda sonora por la película "8 Mile" en 2002 y que desde entonces se ha convertido en uno de los emblemas del hip-hip estadounidense.De hecho, el rapero interpretó este rap en la última gala de los Oscar, casi dos décadas después de triunfar en los premios de la Academia de Hollywood.Biden compartió el vídeo, que alterna imágenes de paisajes estadounidenses y ciudadanos, acompañado de la letra -"Si tienes un tiro. Un intento. Una oportunidad..."- y el lema "no pierdas la oportunidad, vota"."Lose Yourself" es considerada una de las mejores canciones de la historia por revistas como Rolling Stones, NME o el American Film Institute y su uso anterior sin autorizar en campañas políticas ha estado acompañado de demandas.

EMPUJÓN DEL MUNDO MUSICAL

El de Eminem es el más inesperado de los últimos apoyos que Biden está recibiendo de la mano del mundo de la música.

Beyoncé anunció hoy de manera oficial su respaldo al demócrata y pidió un esfuerzo final a su Texas natal, un estado clave en la carrera a la Casa Blanca.

La estrella del pop publicó un brevísimo vídeo en el que aparece con una mascarilla con los nombres de Joe Biden y su aspirante a vicepresidenta, Kamala Harris, y en donde muestra además la tradicional pegatina estadounidense de "Yo voté".

"¡Háganse notar, Texas! Voten", añadió Beyoncé.

Por su parte, Lady Gaga y el presidente de EE.UU., Donald Trump, que aspira a la reelección, se intercambiaron ataques, dardos y reproches en las redes sociales a un día de las elecciones.

La cantante se ha volcado por completo para ayudar a Biden en su intento por llegar a la Casa Blanca y hoy aparecerá junto al candidato demócrata en su cierre de campaña en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.). (EFE)

