Ed Sheeran anunció que se alejará de los escenarios para pasar más tiempo con su esposa. | Fuente: Instagram

El cantante Ed Sheeran anunció que se mantendrá alejado de los escenarios durante un año y medio para pasar más tiempo con su esposa, Cherry Seaborn, según el tabloide "Daily Star". Al mismo tiempo, recibió una nueva denuncia por plagio.

El músico, de 28 años, acaba de concluir su exitosa gira "Divide", en la que ha ofrecido más de 280 actuaciones y que le ha mantenido cerca de dos años en la carretera.

"Como sabrán, o quizás no, he estado en la gira 'Divide' durante dos años y este es el último día de todo esto. Es algo muy agridulce", dijo Ed Sheeran a sus fans en la última actuación del "tour", el pasado lunes, de acuerdo al "Daily Star".

"Me encanta que estén aquí, acabar en Ipswich (su localidad natal en Reino Unido). Este es mi último concierto en probablemente 18 meses", agregó el músico.

El intérprete de "Shape of You" consiguió tres récords Guinness gracias al tour "Divide": a la asistencia más alta para una gira musical, la gira musical más taquillera de un artista solista y la gira musical más taquillera.

Ed Sheeran se enfrenta a una nueva acusación de plagio. | Fuente: Instagram

NUEVA ACUSACIÓN DE PLAGIO

Mientras cerraba su gira con un "hasta dentro de dos años", el músico Sam Chokri se ha atribuido la composición original de "Shape of You" asegurando que forma parte de un tema que publicó en 2015 bajo el título de "Oh Why". Por su parte, Sheeran denunció que Chokri ha bloqueado las ganancias de sus canciones por 'streaming'.

En el 2016, ya había sido denunciado de plagio por los herederos de Ed Townsend, autor de "Let's get it on", por copiar elementos para su hit "Thinking out Loud".

AMOR DESDE EL COLEGIO

Ed Sheeran y Cherry Seaborn se conocieron en el colegio cuando ambos tenían 11 años. La pareja se casó en secreto en su hogar de Suffolk (este de Inglaterra) el año pasado.

Ellos se comprometieron, en enero del 2018, y lo hicieron público a través de una foto en Instagram. "Me comprometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados”, dijo el cantante.

En alguna ocasión, la estrella británica explicó que uno de los temas de su álbum "No.6 Collaborations Project" (2019) está inspirado en ella. En la letra, Sheeran afirma: "Podrías estar literalmente con quien quisieras, y me has elegido a mí. Es simplemente increíble".

Cherry Seaborn es jugadora de hockey y había trabajado en Wall Street antes de mudarse a Londres con el intérprete de "Thinking Out Loud" y "Perfect". (EFE)

Ed Sheeran y Cherry Seaborn se casaron en el 2018. Ellos se conocen desde el colegio. | Fuente: Instagram | Ed Sheeran | Fotógrafo:

