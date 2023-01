Ed Maverick lanza un nuevo tema junto a su colega Daniel Quién, ambos artistas de la escena indie mexicana. | Fuente: Difusión

El bautizo musical de Eduardo Hernández Saucedo ocurrió a finales de marzo de 2018, cuando se presentó por primera vez bajo el nombre de Ed Maverick en una batalla de bandas que tuvo lugar en un bar casi vacío en el pueblo de Delicias, al norte de México.

Aunque quedó en último lugar, Maverick pasó de ser un total desconocido a poseer un disco de oro por el “Mix pa llorar en tu cuarto”, su primer EP, ocupar el podio del artista mexicano más escuchado en Spotify y llenar locales con adolescentes cautivados con su folkie de rancho.

En medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus, el músico no puso pausas y recién se unió con Daniel Quién, colega y amigo generacional, para crear “Nos queda mucho dolor por recorrer”, un tema que desde su melodía nostálgica aborda el dolor como un proceso ineludible.

En conversación con RPP Noticias, Maverick señaló que la canción nace del ciberacoso que padeció en noviembre de 2019 y que Daniel Quién atestiguó luego de que ambos se conocieran a través de Instagram.

“El año pasado sucedieron varias cosas sobre el proyecto de Ed Maverick y cuando estaba ocurriendo toda esta chingada, Daniel [Quién] metió esta parte [de la letra del tema] de ‘Yo solo quería ser uno de los plebes del rancho’. Me veía a mí y veía que solo quería hacer música y no sabía que se tenía que afrontar todas estas cosas, que suceden de manera innecesaria y no deben suceder”, comentó.

De este episodio, el intérprete originario de Chihuahua aprendió a entender mejor el entorno de la música, propenso a cultivar detractores gratuitos. “Lo único que aprendí de todo eso es que hay cosas inevitables que no puedes entender. Y no tiene un pedo si no las entiendes. No tengo la obligación de entenderlas, no me construyen ni me hacen nada. No hay una lección de vida detrás de todo eso”, indicó.

Daniel Quién prepara su segundo álbum luego de lanzar 'Sin soltate dejarte ir' en el 2018. | Fuente: Difusión

ESCENA INDIE EN MÉXICO

Para Daniel Quién, el éxito de su carrera como el de Ed Maverick se explica por una escena indie mexicana cuya madurez data de varios años y tiene más de un exponente destacable en el mercado. Un entorno del que se sienten orgullosos de pertenecer y en el que existe una causa común por sacar adelante proyectos colectivos.

“Siempre ha habido esa conexión entre proyectos actuales y que todos podamos apoyarnos y estar pendiente de cómo está el otro y cómo va su proyecto. Así se siente ese espíritu de unidad de muchos músicos en esta escena”, aseveró Daniel Quién.

De acuerdo con el cantante natural de Sinaloa, que un tema como “Nos queda mucho dolor por recorrer” entre de una manera tan rápida al mainstream musical es un mérito propio, pero también de muchos otros artistas. “Es un esfuerzo de músicos desde años atrás que han estado impulsando el género hasta donde está ahorita. (…) Todo eso inspira gratitud a estos años y años de evolución que empujan a que esto sea posible”, reconoció.

INFLUENCIAS Y PROPUESTAS

En una escena de música latina dominada por el reguetón y lo urbano, Ed Maverick no aspira a ser parte de un género con corona como lo fue el rock en su momento.

"La música independiente que estamos haciendo, las influencias ya pasaron. De alguna manera podemos encontrar música con esas influencias, pero con un toque, una evolución y una manera de expresarlas como artistas mexicanos. No estoy tratando de replicar lo que hacía Bob Dylan, sino que su influencia se exprese a mi manera", dijo al respecto.

Maverick ve en su propuesta, así como en la de Daniel Quién y otros músicos indies, una oportunidad para impulsar el folk y el rock psicodelico hacia otro público. De allí que se den constantemente la mano, tratando de compartir sus canciones o incluir en sus presentaciones a quienes todavía no son tan conocidos.

Este año, Ed iba a participar en el Festival de Coachella, la meca de la música indie, pero la cuarentena suspendió sus presentaciones y continúa, por ello, componiendo desde su casa en Delicias. Mientras que por su parte, Daniel Quién, que tiene ya un primer álbum ("Sin soltarte dejarte ir") y colaboraciones con artistas como Bratty, Sebastián Romero y Caro Valenzuela, alista su segundo álbum con la promesa de entregar un trabajo más pulido. La generación Z está lista para sonar.

Te sugerimos leer