A pocos días del lanzamiento de su próximo álbum, Demi Lovato sorprendió a sus fanáticos con el estreno de una canción honesta y sin complejos titulada “Dancing with the Devil”. El sencillo es el tema principal de su siguiente álbum bajo el nombre de “Dancing with the Devil: The Art of Starting Over”, el cual estará disponible a partir del 2 de abril.

Este material fue escrito por un grupo estelar de músicos que incluye a Lovato, Bianca Deiandra Atterberry, John Ho, Mitchell Allan Scherr. El nuevo sencillo narra la confrontación de las propias luchas de Lovato con el abuso de sustancias que la llevaron a una sobredosis casi fatal en el 2018.

Además de ser la canción principal de su próximo álbum, “Dancing with the Devil” es parte de la banda sonora del documental de YouTube Originals “Demi Lovato: Dancing with the Devil”. El evento de cuatro partes inauguró el festival SxSW de 2021 y es una mirada honesta a algunos de los momentos más difíciles en la vida de la artista, mientras descubre traumas personales y la importancia de su salud física, emocional y mental.

Por primera vez, la cantante se abre sobre todos los aspectos que la llevaron a su sobredosis del 2018 y sus despertares después de que los espectadores tengan acceso sin precedentes al viaje personal y musical de la superestrella en los últimos tres años.

El proyecto incluye imágenes del inicio de este proyecto, el cual comenzó durante la gira mundial de Demi Lovato, “Tell Me You Love Me”, en el 2018. La serie documental es una continuación de su popular documental de YouTube Originals de 2017 “Simply Complicated”, el que a la fecha acumula más de 35 millones de visitas.

FUE ABUSADA SEXUALMENTE

Demi Lovato contó los episodios más difíciles de su vida en un nuevo documental biográfico titulado “Dancing with the Devil”. Fue abusada sexualmente en dos ocasiones: cuando aún pertenecía a Disney por una persona que también integraba el elenco de una producción, y la segunda vez sucedió durante la sobredosis por drogas que casi la lleva a la muerte en el 2018.

“No solo sufrí una sobredosis. Se aprovecharon de mí”, confiesa Demi Lovato. “Cuando me encontraron estaba desnuda y azul. Literalmente, me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí”. Al ser hospitalizada, le consultaron si había tenido sexo consentido y ella respondió con una afirmativa, pero no lo recordaba del todo.

“Tuve un flash de él encima de mí. Vi ese flash y dije ‘sí’. No fue hasta un mes después de la sobredosis cuando caí en la cuenta y me dije a mí misma: ‘Tú no estabas en un estado mental como para consentir nada’”, agregó la cantante estadounidense sobre la violación sexual que sufrió hace tres años.

