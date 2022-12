David Zahan presenta 'Vacío vivo', su nueva canción con una gran dosis de salsa. | Fuente: Difusión

David Zahan, el cantante y compositor natural de Medellín, reconocido por mantener vivo el legado de Frankie Ruiz, llega con un nuevo lanzamiento musical después de presentar éxitos musicales como “Dímelo”, “Falso juramento”, “La fallé” y “Te echo de menos”.

“Vacío Vivo” es el nombre de su nuevo éxito con el que explora su lado más original con los sonidos característicos de la salsa, y es un single que sirve como carta de presentación para su DVD “Reviviendo a Frankie Ruiz”, una obra musical con los más altos estándares de calidad dándole a todos los seguidores del artista una gran dosis de salsa.

Este sencillo -que es de la autoría de David Zahan- contó con la producción musical de Dj Nelo, y la colaboración de Sebastián Velásquez en los arreglos bajo el sello de Yas Music y Codiscos. La historia habla sobre un hombre que no quiere compromisos, no desea enamorarse, advirtiéndole a sus amantes que no tiene sentimientos y que es un riesgo enamorarse de él.

"Vacío Vivo" se apoya en un video clip que muestra el día a día de un hombre que pasa su tiempo divirtiéndose en fiestas, rodeado de mujeres y despreciando el amor, siendo el protagonista Jorgito Guayaco, una reconocida figura pública en Ecuador, país donde además se llevó a cabo el rodaje de las escenas del videoclip, teniendo como escenario principal las playas de Salinas y la ciudad de Guayaquil.

Sobre Frankie Ruiz

Frankie Ruiz nació un 10 de marzo de 1958 en Patterson, Nueva Jersey, Estados Unidos. A pesar de que su padre se apellidó Torresola, siempre tuvo más apego con su abuelo materno quien lo bautizó como José Antonio Ruiz Negrón ya que su padre lo abandonó.

A sus cortos 13 años, junto a Charlie López y la Orquesta La Nueva, grabó el tema “Salsa buena” y se volvió un hit ya que un adolescente estaba dejando huella en este género. Con este grupo también grabó, en compañía de su mentor Ismael Quintana, la versión de la canción “Muñeca” con Eddie Palmieri.

Su última aparición pública fue el 11 de julio de 1998 en el Madison Square Garden donde le acompañó Viti Ruiz, Héctor Tricoche, Tito Nieves, Frankie Negrón, Los Hermanos Moreno, Los Hermanos Lebrón y más salseros conocidos, ya que todos ellos le rindieron homenaje en vida al “Papá de la salsa”.

