Danna Paola, Lola Índigo y Denise Rosenthal cantan 'Santería'. | Fuente: Instagram

“Santería”, el nuevo tema de Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal, estará disponible desde el 28 de agosto y es un “llamado al empoderamiento femenino en la industria de la música”.

A ellas las une -además de la pasión por la música, que las ha convertido referentes actuales en sus países natales (España, México y Chile)- la necesidad de dar a la mujer “poder y visibilización” en la industria de la música y prueba de ello es su nuevo tema “Santería”.

“La canción es una invitación a que todas las mujeres se sientan reinas en sus espacios y encuentren valor para no pasar por experiencias dañinas, es una manera de visibilizar el trabajo de compañeras, y de generar espacios para que existan referentes femeninos y podamos crear una industria equitativa y más sana”, explica Denise Rosenthal, una de las voces que más sonadas en Latinoamérica.

TRES VOCES POTENTES

En un videoclip en el que las vocalistas cantan a la par, “Santería” llega como resultado de “no buscar la competencia entre mujeres dentro de la industria, sino de empoderar el mundo femenino dentro de la música”, detalla Danna Paola, reconocida por su participación en “Élite”, una de las series más visualizadas de Netflix.

Tras, "Mujer Bruja" (2018) y "Maldición" (2019), sencillos pertenecientes al álbum “Akelarre” y que siguen la línea mística que Lola Índigo vivió desde pequeña llegó el momento de poner un broche de oro con este nuevo tema.

Otro punto une a las tres vocalistas, son sus carreras dilatadas en la industria musical, en la que llevan participando desde la infancia.

“Hace aproximadamente un año me propuso hacer la canción. Me hizo tanta emoción que me puse a chillar”, cuenta Danna Paola sobre la propuesta de la colaboración, a la que también se sumaría Denise Rosenthal.

“Grabar separadas ha sido un plus, porque cada una pudo representar su esencia, hemos partido de una idea clara y de mucha sintonía para adaptarlo a nuestra personalidad en favor del proyecto”, explica la también actriz de "Élite".

Ella tiene claro que “hay canciones que eligen a la persona”, como es el caso de esta colaboración marcada por “mucha sintonía, buenas vibraciones y comodidad”, ya que según matiza Rosenthal “la forma de trabajar de Lola Índigo es dar un concepto muy bien definido, en el que invita a cada persona a hacer suyo el proyecto”, explica.

“Las tres sabemos cómo somos y lo que queremos transmitir, que cada una sea creativa en su línea es increíble a nivel de composición”, apostilla Danna Paola. Las tres vocalistas puntualizan que volverán a colaborar en el futuro. (EFE)

