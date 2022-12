Danna Paola anuncia su segundo disco de 2020 | Fuente: Instagram

Cuando Danna Paola decidió no participar en la cuarta temporada de la serie "Élite", la artista mexicana explicó que necesitaba más tiempo dedicarse a su música. Su primer paso en ese sentido fue el lanzamiento en febrero de su disco "Sie7e". Sin embargo, no se quedó ahí.La cantautora contó en una entrevista con Efe que ya prepara su segunda producción del año. Se trata de un álbum con temas y canciones producidas durante la pandemia en el que ha "participado en todo sentido”."Estoy muy ansiosa por contarle a mi público todo lo que tengo para ellos. En los últimos meses he vivido un proceso superinteresante. He aprovechado la cuarentena para terminar el álbum, que sale en último trimestre", dijo Danna Paola.

"Viene con un concepto increíble, diferente e innovador. Se trata de un diario de mi último año. Es como una extensión de mi vida”, aseguró la artista que ya ha sacado al mercado varios sencillos, con los que ha ido dejando claro detalles y ha hechos revelaciones sobre su vida personal.“Las canciones son de mi autoría y también he estado involucrada en todo el concepto artístico del disco. Desde el arte gráfico, los videos y otros detallitos que nos emocionan mucho a mí y a mi equipo. Todo”, afirmó.

NUEVAS COLABORACIONES

Danna Paola lanzó el 1 de mayo el primer sencillo de su próximo disco. Se trató de “Contigo”, una canción en la que le canta a un amor lejano en la cuarentena.“Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días. Tú tan lejos, yo solita. Toca quedarse en casita”, canta en ella la artista.Luego, el 27 de mayo presentó “Sola”, una canción de desamor a ritmo de reguetón. Un mes y medio después Danna Paola lanzó la primera colaboración del álbum: “No bailes sola”, un trabajo con Sebastián Yatra.Los artistas la cantaron por primera vez en los Premios Juventud. Danna Paola también presentó en ese momento “Nada”, un tema de Cali y el Dandee, al que fue invitada como colaboración especial.“Se vienen unas colaboraciones maravillosas de las que todavía no puedo hablar, pero son con artistas increíbles”, aseguró.Lo que sí dijo es que el disco está anclado en las dos palabras que usaría en las etiquetas de internet que la definirían: “#Blessed y #Sola, mejor dicho #Solísima”.

FIN DE AÑO

“¿Saben que faltan menos de 20 sábados para Navidad? No puedo creer que estamos tan cerca del 2021”, expresó Danna Paola, quien espera que sus canciones acompañen a sus fans a celebrar el cierre de un año “tan difícil” como ha sido 2020.Ya que la pandemia acabó con sus planes de pasar el año de gira, la artista ha incrementado sus relaciones con anunciantes como Puma, Samsung y otros.Es una estrategia que músicos y cantantes están usando para compensar la caída de los ingresos por la suspensión de los conciertos, que representan hoy en día la mayor parte de las ganancias en la industria de la música.Ante una emergente certeza de que esta situación se mantendrá, al menos a mediano plazo, sus planes son pasar esos días festivos en familia en México y celebrando un período de su vida, que le "ha permitido evaluar" su bienestar en todo sentido.“Espero que todos lleguemos a esas fechas, conscientes de lo que es importante. Que lleguemos sanos, bien y que podamos compartir con la familia bastante renovados y sintiéndonos fuertes”, deseó.Para Danna Paola, la única forma de lograrlo es siguiendo las normas de seguridad sanitaria."Es lo que estoy haciendo yo y lo que debemos hacer todos. Usar cubrebocas, tener cuidado en mantener la distancia de otros. Hacerse las pruebas tanto como puedan y quedarse en casa todo lo que puedan", detalló.

Con información de Efe.

