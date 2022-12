Daniela Darcourt estrenó su tema 'No te equivoques conmigo' bajo la producción de Tony Succar. | Fuente: Difusión

Con apenas tres años como solista, resulta notable la manera en que, tras su paso por Son Tentación, Daniela Darcourt ha venido abriéndose camino en la escena musical peruana. Apadrinada internacionalmente por el legendario salsero Tito Nieves, la cantante apunta a conquistar un público extranjero, pero también a conseguir un reconocimiento que pueda dedicar a las mujeres peruanas.

"No voy a parar hasta traerle un Grammy a mi país", dijo en conversación con RPP Noticias. El premio, que anhela desde hace tiempo —según confesó en redes sociales, en una publicación en la que aparece junto a Tony Succar—, representaría para ella algo más que un punto alto en su trayectoria. "No es fácil lidiar con ser mujer, porque tenemos muchas cosas en contra. El día que gane ese Grammy va a ser para todas ellas y mi país, para hacerlos sentir orgullosos", comentó.

Pero, por el momento, Daniela Darcourt está enfocada en dar un paso a la vez. Y como parte de estas ambiciones que apuntan a la cima, acaba de lanzar después de casi dos años "Te equivocaste conmigo", un tema escrito con el apoyo del compositor Jorge Luis Piloto y producido por su amigo Tony Succar, que viene acompañado con un videoclip en el que da muestras de su talento como bailarina profesional tras formarse ocho años en ballet. Un nuevo proyecto que le ha permitido a la salsera afianzar "ese lazo de amistad" que desde hace años la une al ganador del Latin Grammy.

No es, por supuesto, la última propuesta que este par de músicos trabajen codo a codo. Según detalló la intérprete de éxitos como "Señor Mentira" y "Si tú te atreves", entre ella y Succar todavía hay lugar para "muchos proyectos juntos" e incluyen, también, a Jorge Luis Piloto. "Estoy armando ya el proceso de mi nuevo álbum. Voy a ir soltando todo poco a poco para que no sea tan abrupta la data. Digerir uno por uno para terminar con el postre rico", detalló.

Desde el 2018, Daniela Darcourt se aventuró por iniciar una carrera solista que a la fecha le ha brindado múltiples satisfacciones. | Fuente: Difusión

"Te equivocaste conmigo"

Conciente de que el título de su canción convocará una serie de especulaciones sobre su vida sentimental, Daniela Darcourt precisó que la letra expresa su "proceso de aprendizaje como solista". "Está enfocada a mi proceso creativo, cómo dañaron a una Daniela, cómo apagaron quizá la luz que empezó en el 2018 con un momento muy viviente. La canción se la dedico a todas esas personas que han transitado por mi vida haciendo lo que les da la gana, pero en este momento ya me puse fuerte", señaló.

Sin ánimos revanchistas, se trata de un sencillo empoderador en el que la artista busca hablar en nombre de quienes alguna vez fueron rechazados o "pisoteados", pero, tiempo después, lograron sobreponerse a las adversidades y demostrar su valía. "Todo está pensado para que la gente se lleve ese mensaje. Y que luego hagan con la canción lo que les dé la gana: que la dediquen, la baile, la disfruten", sostuvo.

Pero si en su trayectoria hubo gente que se equivocó con ella, también existen personas que apostaron por no darle la espalda. Fruto de esa confianza es, paradójicamente, "Te equivocaste conmigo", que significó "un descubrimiento muy bonito" para el "corazón" de Daniela Darcourt. Y es que trabajar el tema en medio de una pandemia hizo que aprenda a valorar todavía más al equipo que hace posible su vigencia en el escenario.

"Estoy dando ese ejemplo a mis compañeros de sumar y subir a la combi a todo el equipo para hacer un trabajo en conjunto, que toma tiempo, pero se puede hacer cuando tienes a la gente correcta", indicó.

La familia Darcourt

Cada vez que Daniela Darcourt habla de su equipo de trabajo o de sus seguidores, se refiere a ellos como una "familia". No es un término que use con ligereza, pues parte de la idea de mostrarse lo más sincera posible en una escena donde no faltan la pose o el desfile de máscaras. "Mi gancho con la gente, desde el primer momento, siempre fue mostrarme como soy", señaló.

De ahí que, lejos de los escándalos, la salsera se haya inclinado más bien por exponer facetas de su vida privada en redes sociales que le permitan establecer un contacto genuino con quienes la escuchan hasta el punto que sepan reconocer en ella un ejemplo de sinceridad. "Mi propósito como artista es poder vivir tranquila, decirle a la gente 'hoy no puedo con todo' o también 'hoy sonrían, hay salud y vida'".

"La fama, el dinero, el alboroto, el tránsito, es muy efímero y raro. Hay momentos que te elevan y otros que te tiran al piso; las emociones que siente el artista se triplica. El llanto a nosotros nos tumba al piso y, si estamos felices, lo somos extremadamente", agregó Darcourt.

¿Cuál sería, entonces, su consejo para alguien que inicia una carrera en la música? "Que nunca se olviden de dónde vienen, que hay una familia detrás de nosotros y que no pierdan la esencia. Somos una luz necesaria para el público y hay que cuidarla. Mientras más tú seas, más te quiere la gente. Más aprenden a apoyarte, quererte y entenderte, que es lo más valioso", aconsejó.

El estreno de 'Te equivocaste conmigo' marca el debut de Daniela Darcourt como editora fonográfica. | Fuente: Difusión

Un sueño realizado

En una escena salsera que viene siendo dominada por voces femeninas —Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez, entre ellas—, Daniela Darcourt aseguró estar enfocada en ella misma antes de estar pendiente de "lo que hacen" sus colegas. Como un "caballito de carreras" que utiliza anteojeras, la cantante corre por la pista de esta industria concentrada en su propio carril.

"Trato de que nada me distraiga. Mis compañeras están haciendo el mejor esfuerzo posible, igual que yo, por salir adelante, seguir cosechando y poniendo semillas en el camino para que todo vaya floreciendo. Los procesos de las personas son muy diferentes, y no se pueden igualar a mí ni yo a ninguno de ellas", manifestó.

Sin embargo, Daniela Darcourt sabe que tiene algo a su favor. Según confesó, ella ve todo su esfuerzo no como un trabajo, sino "un sueño". "Cada paso que doy es seguir viviendo el sueño, mantenerlo vivo. Crear amigos, hacer más familia que no necesariamente es tu sangre", reflexionó. A sus 25 años, la salsera ha sabido construir castillos. Y no en el aire.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer