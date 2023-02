Madonna revela que tiene anticuerpos contra el coronavirus. | Fuente: EFE

La cantante Madonna anunció en una publicación de Instagram que ha dado positivo a un test de anticuerpos al coronavirus, por lo que planea "un largo paseo en coche" en el que "bajará las ventanas para respirar el aire con COVID-19"."Me hicieron un test el otro día. Encontré que tenía los anticuerpos así que mañana, sencillamente daré un largo paseo en auto y bajaré las ventanas para respirar. Voy a respirar el aire con COVID-19", dijo la estrella del pop en una publicación de Instagram que ha ocupado hoy varios titulares en los medios de comunicación estadounidenses.La cantante, de 61 años, hizo esta afirmación en la entrega número 14 de una serie de vídeos que llama "diario de cuarentena" y en los que ha narrado sus pensamientos durante el confinamiento, algunos en tono irónico, mientras los escribía en una maquina de escribir en una habitación oscura.

A pesar de las afirmaciones, Madonna acompañó la publicación con los lemas "estén seguros" y "estén sanos"."Aquí están las buenas noticias: Mañana será otro día y me voy a levantar y sentir completamente diferentes", aseguró la autora de "Material Girl".No obstante, como muchos seguidores han recordado, la comunidad científica no ha confirmado que la presencia de anticuerpos en la sangre contra el nuevo coronavirus implique total inmunidad a la enfermedad que causa, la COVID-19.Así lo afirma también el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC)."Un resultado positivo muestra que se tienen anticuerpos que, posiblemente, se han desarrollado por el nuevo coronavirus -también llamado SARS-CoV-2-, o quizás por otro coronavirus relacionado", indican los informes del CDC.En su página informativa el organismo público aclara: "No está claro si esos anticuerpos pueden proveer protección (inmunidad) contra estar infectados de nuevo. Lo que significa que no se desconoce, por el momento, que los anticuerpos generen inmunidad ante el virus". EFE

