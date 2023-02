John Prine murió a los 73 años por coronavirus. | Fuente: 2020 The Recording Academy | Fotógrafo: Emma McIntyre

El músico estadounidense John Prine, una gran e influyente figura del folk y del country, murió este martes en Nashville (EE.UU.) a los 73 años tras haber sido ingresado por coronavirus hace dos semanas.La familia del artista confirmó el fallecimiento a la revista Rolling Stone.Aunque no gozó de la popularidad de cara al gran público de otros compañeros de la escena folk y country, Prine era un músico muy querido por fans y artistas, que le consideraban uno de los mejores compositores de su generación.Los familiares de Prine revelaron el 29 de marzo que había sido ingresado por síntomas de la COVID-19.Fiona Prine, esposa del músico, había dicho el 20 de marzo que ambos se encontraban en cuarentena y aislados el uno del otro después de que ella hubiera dado positivo por coronavirus.

Prine tenía un largo historial de percances físicos y problemas de salud ya que padeció cáncer en varias ocasiones.Nacido en 1946 en Maywood (Illinois, EE.UU.), Prine se abrió paso en el panorama folk y country de los años 70 a partir de su disco "John Prine" (1971).Kris Kristofferson, toda una estrella en aquellos años, fue clave en los inicios de la carrera de Prine como padrino musical del artista.Kristofferson no fue el único que cantó las composiciones de Prine, ya que otras estrellas del sonido de raíz estadounidense como Johnny Cash o Joan Baez también han versionado sus temas.Los años 70, con discos muy destacados como "Bruised Orange" (1978), marcaron la carrera de un artista acostumbrado a aparecer y desaparecer y que siempre supo refugiarse en un discreto segundo plano.Pero entre los músicos siempre ha sido muy admirado: su disco "The Missing Years" (1991), uno de sus varios regresos a la música tras años de sequía, incluía colaboraciones de Bruce Springsteen, Tom Petty, John Mellencamp o Bonnie Raitt."La obra de Prine es puro existencialismo estilo Proust", elogió Bob Dylan en una entrevista con HuffPost en 2009.

"Viajes mentales del Medio Oeste al enésimo grado. Y escribe canciones hermosas. Recuerdo cuando Kris Kristofferson le introdujo en la escena. Todo eso de 'Sam Stone', el soldado y papá drogadicto; o 'Donald and Lydia', donde la gente hace el amor a diez millas de distancia. Nadie excepto Prine podría escribir eso", añadió.En 1998 sufrió un cáncer en el cuello y su recuperación alteró el tono de su voz, más ronca y grave a partir de entonces.Prine se mantuvo activo en el siglo XXI con trabajos como "Fair & Square" (2005) o "The Tree of Forgiveness" (2018).La Academia de la Grabación anunció en diciembre que Prine recibiría este año el Grammy honorífico por toda su carrera (Lifetime Achievement Award), un galardón muy prestigioso que también reconocería en esta ocasión a otras leyendas como Iggy Pop o Public Enemy.La ceremonia de homenaje estaba prevista para el 18 de abril en Pasadena (California, EE.UU.), pero quedó cancelada por la pandemia del coronavirus.Miembro del Salón de la Fama de los Compositores, Prine estuvo nominado en once ocasiones en los Grammy y se llevó dos gramófonos dorados. EFE

