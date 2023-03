Cher publicará una versión en español de 'Chiquitita' para combatir la COVID-19. | Fuente: EFE

Cher publicará este próximo viernes a través de las plataformas digitales una versión en español de "Chiquitita", el clásico de ABBA. La cantante de 73 años lanzará el tema a nivel mundial para recaudar fondos para las víctimas de la COVID-19.“Empecé a ensayarla a finales del año pasado. Cuando todo empezó a cambiar, yo quería ayudar de alguna forma. Así que este parecía ser el momento adecuado para terminar la canción", relató la artista estadounidense sobre el origen de este lanzamiento en declaraciones recogidas por Warner Music.

Además, la versión en español de "Chiquitita" contará con un videoclip que se estrenará un día después, el sábado, durante un evento benéfico virtual organizado por UNICEF para ayudar a las víctimas de la pandemia. ¿Cómo verlo? Podrás seguirlo vía streaming desde este enlace o en en el canal de UNICEF en YouTube.

Cabe recordar que ABBA ha donado a UNICEF todos los beneficios de la canción original desde que se publicó en 1979.

Cher ha estado muy vinculada a la música de ABBA en los últimos años tras su participación como actriz en la segunda parte de la película musical "Mamma Mía" y la grabación de un disco de versiones en torno a las canciones del grupo sueco, "Dancing Queen" (2018).La intérprete tampoco es nueva en el ámbito de las acciones solidarias. De hecho, Warner Music ha informado que, en paralelo con el lanzamiento de "Chiquitita", donará 1 millón de dólares a organizaciones benéficas que trabajan con personas "crónicamente descuidadas" durante la pandemia de coronavirus a través de la nueva plataforma que ha creado, CherCares Pandemic Resource and Response Initiative.Tras triunfar en la música en la década de los sesenta con el dúo Sonny and Cher y ganar un óscar a la mejor actriz en 1982 por "Hechizo de luna", la diva americana triunfó en las pistas de baile con su multimillonario disco "Believe" en 1998, por el que obtuvo un Grammy. (EFE)

