John Frusciante regresó a los Red Hot Chili Peppers. | Fuente: Red Hot Chili Peppers

Sorpresa para los fanáticos del rock y de la banda Red Hot Chili Peppers, debido a que los integrantes de la agrupación confirmaron el regreso del emblemático guitarrista John Frusciante.

Como se recuerda, el músico dejó a los Red Hot Chili Peppers en 2009, luego de participar en los exitosos álbumes "Blood Sugar Sex Magic", "Californication", "By the Way", entre otros.

La banda publicó un comunicado en redes sociales, donde no solo confirmaron el regreso de Frusciante, sino también despidieron a Josh Klinghoffer, quien llegó al grupo en 2007.

"Josh es un hermoso músico a quien respetamos y amamos. Estamos profundamente agradecidos de él y los incontables momentos que vivió con nosotros. También anunciamos, con gran entusiasmo y corazones llenos, que John Frusciante se está uniendo a nuestro grupo”, se lee en la publicación.

De esta manera, Red Hot Chili Peppers vuelve a reunir a los integrantes con los que alcanzó la fama y el éxito internacional: Antonhy Kiedis (voz), John Frusciante (guitarra), Michael "Flea" Balzary (bajo) y Chad Smith (batería).