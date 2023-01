Rage Againts The Machine regresa a los escenarios en Coachella 2020. | Fuente: Facebook

El festival de Coachella empieza el año fuerte desvelando el cartel completo de su edición para este 2020 recién estrenado, con Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean al frente.

Tras los cabezas de cartel, nombres igualmente rutilantes y variopintos como Calvin Harris, Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, KKA twigs, Disclosure, Thom Yorke, Flume, Run The Jewels, Rex Orange County, Fatboy Slim o Marina.

La letra del cartel se va haciendo progresivamente más pequeña pero ahí están también Charli XCX, Lewis Capaldi, Big Sean, Anitta, Caribou, Lil Nas X, Yungblud, Carly Rae Jepsen, Hot Chip, Idles, Princess Nokia, Bigbang, Brockhampton y muchos otros más.

La sorpresa del Coachella 2020 son las españolas Cariño, que llegarán su divertido pop independiente hasta el festival que se celebra en Indio (California) en programa doble en los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril.

FECHAS PARA TENER EN CUENTA

El regreso de Rage Against The Machine se anunció a través de una cuenta de Instagram atribuida a la banda. Sin embargo, como señala el medio estadounidense Consequence of Sound, fuentes de la industria confirmaron que la publicación es verdadera y, además, que la agrupación proyecta realizar más conciertos aparte de las fechas propuestas hasta el momento.

De este modo, el grupo dueño de éxitos como “Killing In the Name”, “Bulls On Parade”, “Know Your Enemy”, entre otros, ha confirmado sus tres primeros conciertos en marzo de 2020: el día 26 en El Paso (Texas), el 28 en Las Cruces (New Mexico) y el 30 en Phoenix (Arizona). Los otros dos conciertos se realizarán en dos fechas del Coachella Festival: el 10 y 17 de abril.

Como se recuerda, en abril de 2007, Rage Against The Machine volvió a los escenarios luego de siete años de descanso, con un concierto que tuvo lugar también en el Coachella Festival. Desde entonces, realizaron una serie de presentaciones alrededor del mundo hasta el 2011.

