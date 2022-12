Zabdiel de Jesús, Christopher Vélez, Richard Camacho, Erick Brian Colón, y Joel Pimentel, los integrantes de CNCO | Fuente: EFE

Los chicos de CNCO pasaron los primeros meses de 2020 trabajando en su nuevo disco, emocionados porque finalmente participaban de manera activa en la producción hasta que la pandemia les obligó a poner pausa el proyecto. Pero en su lugar, nació un álbum inspirado en sus madres y cuyo primer sencillo, "Tan enamorados", que salió este viernes.Fue la explicación que dieron en una videoconferencia con Efe Joel Pimentel, Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez y Zabdiel de Jesús, los integrantes de CNCO, sobre cómo un grupo que se ha hecho famoso por temas de reguetón pop que les permite demostrar sus talentos para cantar y bailar están sacando ahora una canción de Ricardo Montaner."Fue el confinamiento. Pasamos muchas semanas con la familia, oyendo música juntos, en especial todas esas canciones preferidas de nuestras mamás. Esas que sonaban en nuestras casas cuando estábamos chiquitos", reveló Colón."Nos sorprendió cómo al escucharlas ya de grandes nos encantaron a todos y en una conversación sobre lo que estábamos viviendo salió la idea", indicó Vélez.

De allí nació la idea de hacerlas suyas, grabándolas sobre una base rítmica de dembow- presente en todas las canciones de reguetón- y adaptándolas a sus voces y a las armonías que caracterizan a sus canciones.El resultado se puede escuchar en "Deja Vu", su cuarto álbum de estudio que saldrá a principios de 2021.Aunque no consiguieron incluir todas las canciones que querían en el disco, las 13 que entraron son parte de la historia de la música romántica en español, abarcan varios géneros y fueron interpretadas originalmente por artistas que admiran.Además de "Tan enamorados", CNCO irá presentando sus versiones de "Amor narcótico" de Chichi Peralta, "Lo dejaría todo" de Chayanne, "Entra en mi vida" de Sin Bandera, "Hero" de Enrique Iglesias, "Solo por un beso" de Aventura, "La quiero a morir" de Fernando Villalona y "Por amarte así" de Cristian Castro.Además estarán "El amor de mi vida", de Ricky Martin"; "Imaginarme sin ti", de Luis Fonsi; "Mis ojos lloran por ti", de Big Boy; "25 horas", de Proyecto Uno; y "Sólo importas tú", de Franco de Vita."Hay salsa, merengue, baladas, quisimos que hubiese diversidad de géneros y de artistas. Ya les hemos presentado los temas a algunos de ellos y les ha encantado", reveló Camacho. El primero fue Ricky Martin, quien es además una especie de padre honorario para la agrupación, pues los tuvo bajo su tutela en sus inicios.

"Decidimos sacar 'Tan enamorados' como el primer sencillo, porque estamos enamorados del concepto y del proyecto", indicó Pimentel.Los artistas, cuyas edades oscilan entre 19 y 24 años, recuerdan haber escuchado el tema, así como el resto de los que forman parte del álbum en diferentes momentos de su infancia."Fue muy cómico, porque cuando le puse la canción a mi mamá íbamos en el carro y ella no solo se la sabía perfecta, sino que la cantó toda gritada. Me encantó y ella estaba emocionadísima", contó De Jesús entre risas.Los artistas de CNCO revelaron que todas las mamás reaccionaron de una manera similar. "Nos unió más porque además conversamos sobre las épocas en las que las canciones estuvieron de moda. Ha sido increíble", coincidieron.Y es que los chicos forman parte de la generación Z, la que ha redescubierto clásicos de televisión como "Friends", se han sorprendido con la magia que tiene el británico Phil Collins para tocar la batería yse ha dado cuenta que el más "cool" de la familia Montaner no son los hijos que forman parte del dueto Mau y Ricky, o su hija Evaluna y su esposo Camilo, sino el patriarca."Montaner es lo máximo y nos dio su bendición", dijeron los artistas.A los chicos de CNCO les hace ilusión la idea de que madres e hijas puedan disfrutar juntas de las canciones de su disco. Hasta se imaginan que lleguen a hacer juntas, o incluso con toda la familia, el baile que lanzarán para un reto en TikTok.

Como si las canciones no fueran suficientes, CNCO llevaron la nostalgia un paso más allá en sus videos y en los bailes.La producción audiovisual que acompaña a "Tan enamorados" es en blanco y negro en una clara referencia a la banda New Kids on The Block. Adelantaron, además, que en los videos de otros de los temas habrá un homenaje a NSYNC y a otras "boy bands" y artistas de los 80 y 90.Su primera interpretación en vivo de "Tan enamorados" será en el desfile anual del Día de Acción de Gracias que produce la cadena de almacenes por departamentos Macy's en Nueva York.

