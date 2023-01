Christina Aguilera anuncia lanzamiento de un nuevo álbum en inglés. | Fuente: EFE

Christina Aguilera, quien recientemente anunció que está preparando su segundo disco en español 21 años después de "Mi reflejo", está componiendo también un nuevo álbum en inglés, aunque advirtió que su creación está por concretarse enalgún momento de este año o el próximo.

En una entrevista que dio a la revista Health, la artista estadounidense que recién cumplió 40 años, aseguró que estaba "trabajando simultáneamente" en un disco en inglés y en la "continuación" de su debut en español hace dos décadas, aunque advirtió que aún no se anunciaría nada hasta dentro de varios meses.

"Estoy a meses de que se anuncie algo (...) Soy perfeccionista y quiero dar todo lo mejor de mí, especialmente por el examen de conciencia que hice durante el año pasado y la nueva perspectiva que tengo", dijo la cantante Christina Aguilera y subrayó a la revista que había recuperado la inspiración y vuelto a conectar con ella misma.

Un trabajo más íntimo

Por otro lado, Christina Aguilera tampoco ofreció posibles fechas, aunque sí dejó saber que se podría tratar de un trabajo intimista. "Me he acercado a todas mis sesiones de escritura como un libro abierto y diciendo: 'Mira, así es como me sentí'", admitió.

"Mucha gente ha dicho: 'Espera, no tenía ni idea de que alguna vez te sentiste así porque siempre has sido un pilar de fuerza con tus mensajes'", dijo la cantante antes de subrayar que incluso al reconocer la verdad y el poder, "hay momentos de debilidad". "No me avergüenza decir que tengo mis momentos oscuros", continuó.

Sobre sus nuevos trabajos, la artista neoyorquina, que publicó su último disco "Liberation" en el 2018, también hizo hincapié en que se ha enamorado de la música de nuevo.

De ancestros ecuatorianos, Christina Aguilera grabó su primer disco en español en el 2000. Al año siguiente, recibió una nominación a los Latin Grammy, una a los Grammy y ganó dos Latin Billboard, entre otras distinciones.

(Con información de EFE)

