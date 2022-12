Christian Nodal estrena seis nuevos temas de su último álbum 'AYAYAY!'. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Yoali Martinez

Parece el grito de un mariachi y parte de ese espíritu jaranero y romántico subsiste en sus seis nuevas canciones. “AYAYAY!”, el último disco de Christian Nodal que salió a la luz el pasado 29 de mayo con 7 temas, estrena su segunda tanda de sencillos este 11 de septiembre.

Es una nueva oportunidad para oír lo que tiene por ofrecer este cantante de 21 años, cuya carrera alzó vuelo con “Adiós, amor”, canción que sobrepasa a la fecha las 970 millones visualizaciones en YouTube, y también con su álbum “Me dejé llevar”, apadrinado por el famoso Julión Álvarez.

“AYAYAY!”, según confesó Nodal en conversación con RPP Noticias, “es un disco que tiene mucha versatilidad para muchos gustos”. Un tapiz de sonidos que recoge géneros como salsa, cumbia, baladas y boleros, zurcidos bajo el mismo hilo mariachi en el que se reconoce el estilo Nodal.

Esta mixtura musical le da vida a las historias de amor que el artista natural de Sonora entona a viva voz. Canciones que hablan de un sentimiento del que el mismo Nodal ha venido dando efusivas muestras en redes sociales tras hacer público su romance con Belinda. ¿Se inspira él en episodios como estos para crear sus piezas del corazón?

“Una cosa es el arte que uno saca y otra cosa el ser humano. En mis canciones pasa esa pasión e intensidad que tengo al amar, pero no soy mis canciones”, aclaró. Y, seguidamente, explicó que sus letras parten de la herencia musical de su zona, dada a revisitar tópicos como el amor y desamor, entre otros estímulos.

“Te acostumbras a escribir lo que está pasando referente al público, los amigos o lo que esté sonado. ‘Amor tóxico’ era una palabra que sonaba mucho el año pasado y lo quisimos usar en este disco”, apuntó en alusión a uno de sus sencillos más oídos en las plataformas musicales.

LOS COVERS, UNA SEGUNDA VIDA

Para ser un artista joven, Christian Nodal ha recorrido a grandes trancos una carrera que se auguraba complicada. Empezó cantando en bares y restaurantes, con el apoyo de sus padres, pero pronto su música halló resonancia en el público luego de que el video de “Te fallé” se volviera viral.

“Es una vida muy rápida”, dijo sobre su veloz tránsito hacia la fama que ha hecho posible colaboraciones con Sebastián Yatra, Camilo, entre otros artistas urbanos. “Se conoce muchas cosas, desde sentimientos bonitos a malos. Pero como carrera, siento que ha sido fácil, porque la gente tomó mi música con cariño y me arropó desde mi primer sencillo”, añadió.

Sus temas, precisamente, no solo tuvieron acogida entre el público, sino también en artistas que forjaron parte de su repertorio con sus melodías. En el Perú, Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez convirtieron las letras de “Me dejé llevar”, “No te contaron mal”, “Probablemente” y “Adiós amor” en salsas de gran éxito.

“Es increíble el trabajo que han hecho”, señaló el mexicano al respecto. “Es increíble que le den esa frescura, esa sazón, esa energía a mis canciones. Literalmente son nuevas cada vez que un artista las revive”, agregó.

Tras su paso como coach en el programa “La Voz México” –para él, “algo que me llevo para siempre”—, la trayectoria de Nodal no hace sino apuntar a la consolidación. Un camino por el que avanza a paso seguro con sus éxitos como respaldo.

