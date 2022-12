Carlos Vives y Alejandro Sanz presentaron 'For Sale', su primera colaboración. | Fuente: Captura YouTube

El cantautor colombiano Carlos Vives lanzó este martes "For Sale", el segundo sencillo de su nuevo disco "Cumbiana" en el que comparte la autoría y la interpretación con su colega español Alejandro Sanz."Cuando empecé el tema se me ocurrió que le hacía falta algo de España y quién mejor que Alejandro. Se la mandé y convirtió algunas partes de música en esa esencia de su flamenco y del Río del Guadalquivir, aportándole una gran riqueza a la canción", dijo a Efe Vives en una charla virtual desde su casa en Bogotá.Este emotivo tema representa el primer esfuerzo en conjunto de los dos artistas, que comparten la pasión por la música latina y por los elementos autóctonos de las áreas del mundo en las que crecieron, como resaltó el intérprete de éxitos como "La gota fría"."Somos hijos de culturas maravillosas que se han desarrollado con muchísimas influencias", indicó el colombiano, que ha creado todo un concepto de antropología musical alrededor de su nuevo disco, que será presentado este viernes.Además, ambos formaron parte de los primeros experimentos por llevar el folclor al pop con sus trabajos y composiciones, ya que desde sus comienzos Alejandro Sanz trabajó con los ritmos del sur de España y Carlos Vives con el vallenato colombiano.

En "For Sale", Vives y Sanz se las arreglan para combinar sus estilos artísticos personales y crear un tejido sin costuras, en el que brillan sonidos obvios de flamenco y vallenato, pop vintage y una percusión caribeña que demanda movimiento y sorprendentes momentos de rap por parte de los dos.La canción está, además, llena de imágenes en las que un hombre sufre el fin de una relación, sintiéndose como uno de esos objetos acumulados en el garaje de la casa, sobre los que se pone un cartel que dice "for sale" (se vende).Mientras que la letra es inequívocamente prueba de un corazón roto, el video está lleno de alegría y actividad.Filmado en Colombia a principios de marzo, justamente antes del confinamiento del coronavirus y bajo la dirección del venezolano Nuno Gomes, el video enseña a Vives y a Sanz en medio de una especie de mercado urbano multicolor, en obvia camaradería, mucho humor y disfrutando la compañía mutua."For Sale" es el segundo sencillo del que será el décimo cuarto álbum de estudio de Vives y el primero desde 2017, cuando sacó "Vives".El primer sencillo fue "No te vayas", que salió al mercado en marzo y fue seguido de un "remix"con su compatriota Manuel Turizo. EFE

