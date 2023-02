Camilo tomó deportivamente los memes 'bienintencionados' que hicieron sobre su amor por Evaluna Montaner. | Fuente: Instagram / Camilo

Camilo Echeverry tiene muchas razones para sonreír, a pesar de la pandemia del coronavirus. El cantautor colombiano está teniendo resultados mejores de lo proyectado con su disco "Por primera vez" y su reciente matrimonio con Evaluna Montaner no solo ha aumentado su popularidad, sino que lo ha convertido en el protagonista de memes que encuentra muy divertidos. "Los memes me dan risa. Bueno, nos dan risa. Es una señal de que la gente está prestando atención a lo que hacemos", dijo Echeverry durante una entrevista virtual con Efe desde la casa de su suegro, el reconocido cantante Ricardo Montaner, donde pasa la cuarentena en Miami con Evaluna y otras seis personas. "Nos gustan los que son bienintencionados. Los otros nos dan lástima. Me parece que los hacen gente que o nunca ha sentido lo que yo o no entiende lo que es el amor", agregó el artista de 26 años. El cantante se refirió a la avalancha de chistes gráficos que han surgido en los últimos días en las redes sociales y que se burlan de la forma en la que trata y habla de su esposa, con la que mantuvo un noviazgo de cinco años y se casó hace dos meses y medio. Camilo, como prefiere identificarse artísticamente, aseguró que jamás se ha planteado bajarle la intensidad a sus expresiones de amor. "No podría, mucho menos ahora. Durante este confinamiento he aprendido más de Evaluna que en los años anteriores que pasé con ella. He visto cómo se ha convertido en una líder y organizadora generosa y capaz", indicó.

“POR PRIMERA VEZ”

Esa pasión por la hija menor de Montaner y hermanita del dueto Ricky y Mau, además de estrella de la serie de Nickelodeon "Clase 52", fue la inspiración para "Por primera vez", tercer álbum de estudio de Camilo y el primero en una década después de "Regálame tu corazón" de 2007 y "Tráfico de sentimientos" de 2010. Justamente, el disco lleva el nombre de la canción más emblemática de su romance. Fue coescrita por Camilo y Evaluna, quienes la lanzaron poco después de su luna de miel en Bali (Indonesia), acompañada de un video producido y dirigido por la artista, con imágenes de su boda campestre en una finca al sur de Miami y el viaje de novios. "Por primera vez" fue seguida por "Favorito", una carta de amor a Evaluna, quien según ambos declararon se mantuvo virgen hasta la noche de bodas. El disco también incluye dos versiones de "Tutu": la primera es la colaboración con Pedro Capó y la segunda, el remix al que se sumó Shakira luego de llamarlo para participar en el tema, con el que dijo estar "obsesionada". El éxito de "Tutu" fue tal que Camilo, Capó y Shakira la cantaron en vivo por primera vez en la final de la Copa Davis de 2019, celebrada en Madrid en noviembre pasado. También trae una colaboración con el premiado cantautor mexicano Christian Nodal. “La mitad” es justamente la canción que escoge como ejemplo para explicar cómo no puede decir cuál es su estilo. "Es pop norteño, es pop, es regional mexicano, no tiene nombre. Mi música pasa por muchos géneros y se nutre de muchos más. Lo mejor es que en estos tiempos un artista ya no necesita escoger un estilo", manifestó Camilo.

SU "TRIBU" ES MÁS QUE CUALQUIER SUEÑO

Camilo reconoció, además, que 2020 ha traído grandes desafíos al mundo, pero para a él, en lo personal, también muchas bendiciones. La primera, su boda. La segunda, el exitoso recibimiento de "Por primera vez", que superó todas sus expectativas. "Yo sabía que la tribu me iba a apoyar, pero la recepción que ha tenido ha superado cualquiera de mis sueños”, indicó. Cuando habla de la tribu se refiere a sus fans —las más activas son mujeres jóvenes—, a los que se mantiene conectado a través de las redes sociales. No solo las suyas, sino las de Evaluna, las de sus cuñados Ricky y Mau Montaner y hasta las de sus suegros, Marlene Rodríguez y el patriarca Montaner, quien le hizo un asado argentino en su honor para celebrar la salida del disco. En la tribu de Camilo también están los que se han enamorado de algunas de sus composiciones más famosas como “El Clavo”, la canción de Prince Royce con un remix de Maluma; "Sin Pijama", el éxito de Natti Natasha y Becky G.; y "Pa dentro" de Juanes, entre muchas otras. Aunque le cuesta imaginar cómo será el futuro después de la cuarentena, se siente tranquilo, pues "el mundo está aprovechando para mirar hacia adentro y de eso van a salir muchas cosas buenas", remató.

(Con información de EFE)

