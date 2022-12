Caetano Veloso alista un nuevo álbum con temas inéditos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Caetano Veloso, uno de los cantautores más conocidos de Brasil y dueño de dos premios Grammy y de diez Latin Grammy, anunció este miércoles en las redes sociales que está grabando un disco con canciones inéditas casi una década después del lanzamiento del último, "Abraçaço", en 2012.Veloso, de 78 años y uno de los representantes más emblemáticos de la llamada Música Popular Brasileña (MPB), decidió salir al paso a las versiones de prensa según las cuales estaba grabando un disco pero no quiso adelantar mucho sobre su próxima producción."De hecho estoy grabando un disco de inéditas. Ya se cumplen 9 años del último. Aún no puedo decir mucho sobre las canciones, pero ellas representan cómo está mi cabeza ahora", afirmó en un mensaje en redes sociales.Caetano Veloso admitió que pretendía grabar el disco a comienzos de 2020 debido a que compuso algunas canciones nuevas durante un viaje que hizo a su Bahía natal en el verano de 2019, pero que cuando llegó a Río de Janeiro, en marzo del año pasado, estaba todo paralizado por la pandemia de la COVID-19."Decidí esperar y esperé más de un año pero las cosas no mejoraron. Entonces resolví grabarlo en un estudio que tengo en casa. Lo hago con algunos músicos de forma remota y con otros de forma presencial, pero cumpliendo todos los protocolos (sanitarios)", explicó Caetano Veloso en un video que publicó en Instagram."Son canciones que representan cómo está mi cabeza hoy y mi capacidad de producir actualmente. No puedo decir mucho del disco porque las cosas no están listas y es mejor esperar. Cuando tenga algo listo para mostrar lo mostraré", dijo.

De giras con Gilberto Gil

Caetano Veloso bromeó sobre las especulaciones de algunas personas sobre el contenido del disco con base en las declaraciones de un músico que dejó escapar algunas informaciones. "Eso no sirve de nada. Solo valdrá cuando las personas escuchen las canciones", dijo.En los últimos años el compositor prefirió dedicarse a las giras con su viejo compañero Gilberto Gil, que dieron origen a un álbum en directo grabado en 2015 con antiguas canciones de ambos, y a las presentaciones en las que dividió el escenario con sus hijos Moreno (47 años), Zeca (28) y Tom Veloso (23), que también rindieron un disco (2018).Veloso, uno de los creadores del movimiento Tropicalista al lado de Gilberto Gil y nacido el 7 de agosto de 1942 en Santo Amaro de la Purificación, una pequeña ciudad en el estado de Bahía (nordeste), es una de las voces más presentes en la música brasileña desde el fin del auge de la bossa nova.Su estilo, que evolucionó desde la bossa nova hasta la MPB, fue marcado por el Tropicalismo, un movimiento que relanzó la música brasileña durante la dictadura, que prohibió varias de sus canciones, lo acusó de subversión y lo obligó a exiliarse en Londres (Reino Unido) por algunos años.El cantautor, que también ha destacado como productor musical y escritor, comenzó su carrera profesionalmente en 1965 con el compacto "Cavaleiro/Samba em Paz" y, en 1967, con el lanzamiento del disco "Domingo", cuyo éxito le permitió conocer a su ídolo y padre de la bossa nova, Joao Gilberto, con quien trabajó en varios proyectos.

