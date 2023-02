BTS anuncia el lanzamiento de su primer disco del 2021. | Fuente: Pinterest

El K-pop comienza el 2021 con el pie derecho. De acuerdo con las cuentas oficiales de BTS, la popular agrupación lanzará su próximo álbum el 19 de febrero. “BE (Essential Edition)” será el álbum que pronto los fanáticos podrán escuchar y es una reedición del exitoso “BE (Deluxe Edition)”.

De acuerdo con el comunicado de prensa de BigHit Entertaiment, este material "resume el más profundo aprecio de BTS hacia sus fans que han apoyado cada hito".

¿Qué canciones tendrá el nuevo disco? Pues contará con ocho pistas que estaban en la edición de lujo: "Life Goes On", "Fly to My Room", "Blue & Grey", "Skit", "Telepathy", "Dis-Ease", "Stay" y su gran éxito "Dynamite".

Por otro lado, BTS anunció que sorprenderán las ARMY en estos días ya que poco a poco irán revelando qué de nuevo traerán para sus fanáticas.

PRIMERA NOMINACIÓN A LOS GRAMMY

BTS hace historia en los Grammy 2021, luego de convertirse en el primer grupo de K-Pop en recibir una nominación en la gala más importante de la música. Desde el 2019, el impacto de los artistas surcoreanos se ha hecho cada vez más presente en el mercado estadounidense, el cual ya se había tardado varios años en reconocerlos.

Hace dos ediciones de los Grammy, organizados este año antes de la pandemia, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook estuvieron presentes para entregar el premio al Mejor álbum de R&B. Sin embargo, recién hoy los integrantes de BTS son reconocidos en la categoría de Mejor performance de un grupo o dúo de pop.

En la competencia para obtener el galardón, la exitosa canción “Dynamite”, de BTS, se enfrentará contra “Un Dia (One Day)”, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy; “Intentions”, de Justin Bieber y Quavo; “Rain on Me”, de Lady Gaga y Ariana Grande; “Exile”, de Taylor Swift y Bon Iver.

