BTS anunció su nuevo disco. | Fuente: Instagram

Los fanáticos del K-pop y de la agrupación BTS están más felices que nunca. La banda de música asiática anunció, a través de su cuenta oficial de Twitter, su nuevo disco llamado “Map of the soul: 7”.

“Esperamos con interés el continuo interés y apoyo de todo ARMY”, dice el texto que se publicó en Weverse por parte de BTS, la agrupación que ha ganado grandes éxitos y récords durante el 2019.

Además, el regreso de los Bangtan Sonyeondan ya tiene fecha de lanzamiento. “Hola. BTS Map of the Soul: 7 se lanzará el viernes 21 de febrero”, detalla el comunicado de Weverse. En tanto, la preventa del disco “Map of the Soul” para los fanáticos empezará el próximo 9 de enero.

“Los detalles adicionales sobre el nuevo lanzamiento estarán disponibles en BTS Weverse y el Fancafe”, cita del anuncio de BTS.

Cabe recordar que este podría ser el último disco de los BTS con todos los chicos, ya que el servicio militar interfiere con la carrera musical de los jóvenes integrantes. Por ello, para los seguidores este proyecto sería de importante valor emocional.

El Año Nuevo BTS

Para despedirse del 2019, la agrupación de K-pop BTS decidió aparecer en el Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, con una presentación que tuvo lugar en el Times Square, en Nueva York, adonde acudieron millones de personas.

Para este evento transmitido en vivo por la cadena televisiva ABC, miles de fanáticos del grupo coreano se reunieron con un día de anticipación en las inmediaciones del Times Square con tal de asegurarse un sitio que les permita recibir el 2020 viendo a BTS.

Te sugerimos leer