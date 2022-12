BTS: Estos son los premios que ha ganado la banda de K-pop en la industria musical | Fuente: BTS - Instargram

Una de las presentaciones más esperadas en la nueva edición de los Billboard Music Awards 2021 de este domingo 23 de mayo es la de BTS, ya que presentará su nuevo hit “Butter” en vivo desde Corea del Sur.

Pero eso no es todo, la banda de K-pop también ha sido nominada en las categorías Mejor dúo o banda, Mejor artista en redes sociales (votación de los fans), Mejor artista en venta de canciones y Mejor canción en ventas por el tema “Dynamite”.

En esta edición de los premios Billboard Music Awards, que reconocen lo mejor de la música comercial que lideró los listados del año pasado, la boy band espera ganar por quinto año consecutivo el premio al Top Social Artist.

¿Pero cuántos premios ha obtenido BTS a nivel internacional desde su debut en junio del 2013? En una revisión rápida de los premios obtenidos , la banda ha recibido seis American Music Awards, cinco Billboard Music Awards, seis MTV Video Music Awards. Mira la lista a continuación.

American Music Awards:

2018- Artista social favorito

2019- Dúo o grupo pop/rock favorito, Artista social favorito y Gira del año

2020- Artista social favorito, Dúo o grupo pop/rock favorito

The Asian Awards

2018- Logro excepcional en la música

BBC Radio1 Teen Awards

2018-Mejor grupo internacional/ Estrella de redes sociales

Billboard Music Awards

2017- Mejor artista social

2018- Mejor artista social

2019 Mejor dúo/grupo

2019- Mejor artista social

2020- Mejor artista social

E! People's Choice Awards

2018- Grupo del año / Video musical del año con «Idol»/ Celebridad social del año Canción del año con «Idol»

2020- El álbum de 2020 con Map of the Soul: 7/ El grupo de 2020/ El video musical de 2020 con «Dynamite»/ La canción de 2020

iHeartRadio Music Awards

2018- Mejor boy band / Mejor ejército de fanáticos

2019- Mejor ejército de fanáticos

2020- Mejor ejército de fanáticos /Mejor video musical

MTV Millennial Awards

2018- Fandom del año/ Revolución K-Pop

2019- Explosión K-Pop/ Fandom del año

MTV Video Music Awards

2019- Mejor grupo/ Mejor video K-Pop/

2020- Mejor coreografía con «On»/ Mejor grupo/ Mejor video K-Pop con «On»/ Mejor video pop «On»

Nickelodeon Kids' Choice Awards

2018-Estrella musical global favorita

2020- Grupo musical favorito

2021- Estrella musical global favorita/ Grupo musical favorito.

Spotify Awards

2020- Artista de K-pop más escuchado (masculino)

Teen Choice Awards

2017- Mejor artista internacional

2018- Mejor fandom/ Mejor artista internacional/

2019- Mejor colaboración con «Boy with Luv»/ Mejor fandom/ Mejor artista internacional/ Mejor gira de verano con Love Yourself: Speak Yourself World Tour

