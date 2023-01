BTS presenta su nuevo tema 'Interlude : Shadow'. | Fuente: Captura YouTube

BTS continúa revelando más detalle sobre su próximo álbum “Map of the Soul: 7”, pero deja más interrogantes sobre cómo será el género musical de esta nueva producción. Se trata de la introducción del disco, el primer tema en ser revelado, que lleva como título “Interlude: Shadow”.

La canción se estrenó junto al videoclip, donde Suga es el nuevo protagonista y se robó completamente la atención del esperado comeback, regreso a escenarios del grupo K-Pop. El tema recién publicado va a acerca de sentirse en la cima, pero que los fracasos estén muy cerca de convertirse en un problema.

Cabe resaltar que, la banda surcoreana anunció la preventa del “Map of the Soul: 7”, a través de sus redes sociales. La fecha oficial de lanzamiento del álbum será el viernes 21 de febrero, mientras que la preventa se abrió desde hoy jueves 9 de febrero.

Hasta el momento, solo se conoce un poco del nuevo material con el lanzamiento de “Interlude: Shadow”. En tan solo horas de ser publicado, el videoclip alcanzó casi 7 millones de vistas.

UN AÑO INTERNACIONAL

En el 2019, la banda BTS aseguró estar trabajando en la producción de un nuevo disco, mientras que, por el momento, solo asistían a premiaciones de Norteamérica. El grupo surcoreano estuvo en los Grammy 2019, donde tuvo el honor de presentar el premio a Mejor álbum de R&B.

Asimismo, la agrupación de K-Pop compartió su EP “Map of the Soul: Persona”, y la cantaron en el programa estadounidense “Saturday Night Live”. Por otro lado, colaboró con la cantante Halsey en el tema “Boy with Luv”.

La banda BTS es una de las más exitosas fuera de su país natal, y se posiciona en lugares importantes de hits como las listas Billboard en Estados Unidos.

