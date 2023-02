Bon Jovi y Bryan Adams alista 17 presentaciones juntos en Estados Unidos para junio y julio de este año. | Fuente: Composición

Lo mejor del arena rock tendrá lugar en Estados Unidos este año. Y es que este 15 de enero, la banda rockera Bon Jovi anunció una gira junto al cantante Bryan Adams que tendrá lugar en 17 ciudades del país norteamericano.

El tour interestatal arrancará en Washington, el 10 de junio, y culminará con una presentación sin Bryan Adams (la única en que no estará presente) en Nueva York, el 28 de julio. Una gira que llevará a los músicos alrededor de Oregon, California, Texas, Nevada, Oklahoma, New Jersey, entre otras.

“Estamos iniciando el 2020 con el anuncio de una gira”, escribió la banda en su cuenta de Instagram. De inmediato, fanáticos de todo el mundo pidieron a la agrupación que también visiten sus países respectivos. “Vengan a Brasil, por favor”, “¡Argentina, por favor!”, “Vuelvan a Perú”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

JOVI Y ADAMS EN LIMA

Como se recuerda, Bon Jovi y Bryan Adams llegaron a Perú en el 2019 y ofrecieron conciertos en Lima durante el mes de octubre, en el Estadio Nacional y la Plaza Arena, respectivamente.

La agrupación de pop rock liderada por Jon Bon Jovi arribó a nuestro país tras nueve años desde su último concierto y como parte de su gira “This House Is Not For Sale Tour”. Lo acompañaron durante aquella ocasión la banda Goo-Goo Dolls, conocida por sus éxitos “Iris”, “Slide” y “Name”.

Por su lado, el concierto de Bryan Adams se dio con motivo de presentar su álbum “Shine A Light”. Al cantante de sencillos exitosos como “(Everything I Do) I Do It For You”, “Summer of '69” y “Heaven” lo acompañó el cantautor nacional Pelo Madueño.

