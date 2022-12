Bon Jovi presenta nueva canción | Fuente: Europa Press 2019 | Fotógrafo: Ricardo Rubio / Europa Press

Cuatro años después de su última entrega, Bon Jovi regresan oficialmente con el primer single del que será su decimoquinto álbum.

El tema, con sonido marca de la casa de rock de estadio clásico, lleva por título "Limitless" y sirve como adelanto del disco, titulado sencillamente "Bon Jovi 2020" y que llegará el 15 de mayo.

"Bon Jovi 2020" incluirá también "Unbroken", tema principal del documental 'To be of service' estrenado el pasado otoño.

Para promocionar el álbum, la banda arrancará el 10 de junio una gira norteamericana con Bryan Adams como invitado especial.

LA GIRA DEL ROCK

Lo mejor del arena rock tendrá lugar en Estados Unidos este año. Y es que este 15 de enero, la banda rockera Bon Jovi anunció una gira junto al cantante Bryan Adams que tendrá lugar en 17 ciudades del país norteamericano.

El tour interestatal arrancará en Washington, el 10 de junio, y culminará con una presentación sin Bryan Adams (la única en que no estará presente) en Nueva York, el 28 de julio. Una gira que llevará a los músicos alrededor de Oregon, California, Texas, Nevada, Oklahoma, New Jersey, entre otras.

“Estamos iniciando el 2020 con el anuncio de una gira”, escribió la banda en su cuenta de Instagram. De inmediato, fanáticos de todo el mundo pidieron a la agrupación que también visiten sus países respectivos. “Vengan a Brasil, por favor”, “¡Argentina, por favor!”, “Vuelvan a Perú”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.