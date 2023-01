Los Black Eyed Peas estrenaron su nuevo disco 'Translation', que cuenta con colaboraciones de varios artistas latinos. | Fuente: Difusión

Luego de dos años, desde el lanzamiento del “Masters of the Sun”, los Black Eyed Peas lanzaron este 19 de junio su esperado octavo álbum de estudio que lleva por título “Translation”. El estreno viene acompañado del videoclip de “Feel the Beat”, tema hecho en colaboración con Maluma.

Sin embargo, no es el primer adelanto del disco que la agrupación de hip-hop estrena en el mercado para goce de sus fanáticos. La semana pasada, “No Mañana”, una canción que contó con la participación de El Alfa, también circuló por redes sociales para crear la expectativa entre los oyentes.

“Translation” es un reflejo musical de los tiempos que corren, pues integra géneros como el hip-hop, dance, reggaetón y trap gracias a la colaboración de las voces latinas más populares en todo el mundo. Entre ellos se encuentra Shakira, que pone su talento en “Girl Like Me”.

Pero también destacan Tyga y Nicky Jam, con quienes los Black Eyed Peas ponen en marcha “Vida Loca”, así como Becky G, que entrega astucia y potencia en “Duro Hard”. Por otro lado, French Montana activa la fiesta con un ritmo feroz al estilo en el tema “Mabuti”.

Finalmente, el álbum cierra con “News Today”, sencillo en el que, a través de melodías memorables acompañadas por una guitarra acústica y un ritmo electrónico, se da voz a una observación del mundo y la vida en pleno 2020.

UNA TRAYECTORIA EXITOSA

Black Eyed Peas comenzó a entregar pistas de “Translation” con su sencillo “Ritmo (Bad Boys For Life)” a finales del 2019. En solo 6 meses, la canción recaudó docenas de certificaciones multiplatino y logró grandes números en reproducciones y streams hasta la fecha.

Asimismo, el grupo estrenó este año “Mamacita”, otro tema hecho en colaboración con Ozuna y J Rey Soul, con el que logró más de 6 millones de streams y 100 millones de visitas en su videoclip. Un éxito que llegó a ubicar el single en listas prestigiosas como Billboard y que es reflejo de su enorme trayectoria.

Como se recuerda, la agrupación surgió en la década de 1990, en Los Ángeles (Estados Unidos), con tres raperos que fueron ganando popularidad en la escena de hip-hop. Pero no fue sino hasta el 2003, con “Elephunk”, que consiguieron el estrellato mundial tras incorporar a su cuarta integrante Fergie.

Desde entonces en adelante, más de un hit de Black Eyed Peas ha conquistado la fidelidad de millones de seguidores. Canciones como “Shut Up”, “Let’s Get It Started”, “My Humps”, entre otras, hicieron posible que la banda gane más de un premio Grammy a inicios de los 2000.

A la fecha, con 8 discos en su haber, los Black Eyed Peas allanan el camino para mantenerse en la cima de la música urbana.

