The Weeknd posando con todos sus premios conseguidores este domingo. | Fuente: 2021 dcp/Getty Images | Fotógrafo: RICH FURY

Desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, se llevó a cabo la esperada entrega de los premios de la música Billboard Music Awards 2021.

Esta noche, con público en vivo, The Weeknd se coronó como el artista más condecorado, llevándose la estatuilla principal de la noche como Mejor Artista. Asimismo, también se llevó premios a Mejor Artista Masculino, Mejor Artista de R&B, Mejor Canción de Radio y más.

Pero no fue el único premiado. Uno de los grupos que más atención se llevó fue BTS, la famosa boy band surcoreana. Ellos se llevaron los premios en todas las categorías en las que estaban nominados, incluyendo Canción más Vendida. También se dieron el lujo de estrenar mundialmente un nuevo single en inglés llamado 'Butter'.

Por otro lado, los latinos fuimos representados por Bad Bunny, quien se llevó cuatro Billboard incluyendo el de Mejor Artista Latino. Karol G también se llevó una estatuilla y tuvo una magnífica interpretación de ‘Bichota’.

Drake también fue homenajeado como el Artista de la Década tras sus grandes ventas entre 2010 y 2021.

Todos los ganadores de los Billboard 2021

ARTISTAS

Mejor artista Hot 100: The WeekndMejor artista nuevo: Pop SmokeMejor artista masculino: The WeekndMejor artista femenina: Taylor SwiftMejor dúo/grupo: BTSMejor artista Billboard 200: Taylor SwiftMejor artista, canción streaming: DrakeArtista con mejores ventas: BTSArtista con mejores canciones en la radio: The WeekndMejor artista social: BTSMejor artista de R&B: The WeekndMejor artista masculino de R&B: The WeekndMejor artista femenina de R&B: Doja CatMejor artista de Rap: Pop SmokeMejor artista masculino de rap: Pop SmokeMejor artista femenina de rap: Megan Thee StallionMejor artist country: Morgan WallenMejor artista country femenina: Gabby BarrettMejor artista country masculino: Morgan WallenMejor dúo/grupo country: Florida Georgia LineMejor artista masculino latino: Bad BunnyMejor artista femenina latina: Karol GMejor dúo/grupo latino: Eslabón ArmadoMejor artista dance/electrónica: Lady GagaMejor artista cristiano: Elevation WorshipMejor artista góspel: Kanye West

ÁLBUMES

Mejor álbum de R&B: The Weeknd, “After Hours”Mejor álbum de rap: Pop Smoke, “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”Mejor álbum country: Morgan Wallen, “Dangerous: The Double Album”Mejor álbum de rock: Machine Gun Kelly, “Tickets to My Downfall”Mejor álbum latino: Bad Bunny, “YHLQMDLG”Mejor álbum de música dance/electrónica: Lady Gaga, “Chromatica”Mejor álbum cristiano: Carrie Underwood, “My Gift”Mejor álbum de góspel: Maverick City Music, “Maverick City Vol. 3 Part 1”

CANCIONES

Canción más vendida: BTS, “Dynamite”Mejor canción, streaming: DaBaby con Roddy Ricch, “ROCKSTAR”Mejor canción en la radio: The Weeknd, “Blinding Lights”Mejor colaboración: Gabby Barrett con Charlie Puth, “I Hope”Mejor canción de R&B: The Weeknd, “Blinding Lights”Mejor canción country: Gabby Barrett, “I Hope”Mejor canción de rock: AJR, “Bang!”Mejor canción latina: Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti”Mejor canción dance/electrónica: SAINt JHN, “Roses (Imanbek Remix)”Mejor canción cristiana: Elevation Worship con Brandon Lake, “Graves Into Gardens”Mejor canción góspel: Kanye West con Travis Scott, “Wash Us In The Blood”

