Esta nueva edición de los Billboard Music Awards 2021 contará con una serie de artistas que pisarán el escenario para llenar de música esta ceremonia que premiará a lo mejor de la música. Como es de conocimiento, Nick Jonas será el presentador de esta gala y le dará el pase a los cantantes para que hagan su performance.

Alicia Keys es una de las primeras confirmadas y presentará un medley de sus temas más exitosos de su disco "Songs in a Minor" que fue lanzando en el 2005. Para los fanáticos del K-pop, BTS también hará su aparición y estrenarán su nuevo hit 'Butter' por primera vez en vivo desde Corea del Sur.

El dúo musical estadounidense Twenty One Pilots cantará “Shy Away”, que formará parte de su nuevo disco, “Scaled and Icy” y por otro lado, la reciente ganadora del Grammy 2021, H.E.R., estrenarán en vivo su sencillo, “We Going Crazy”, junto a DJ Khaled y Migos en los Billboard Music Awards 2021. Asimismo Bad Bunny y Karol G también estarán presentes.

Otro de los artistas que se presentarán en la ceremonia por primera vez son el trío de indie pop AJR y la banda Duran Duran.

Nominados a los Billboard 2021

Los Billboard Music Awards 2021 se llevarán a cabo el próximo 23 de mayo desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Frente a la actual crisis sanitaria que aún afecta gran parte del mundo, se desconoce si el evento se organizará de forma virtual, presencial o de ambos formatos como los Grammy.

Finalmente, ha llegado el momento para los artistas que acumularon más éxito comercial en EE.UU. durante el último año, el cual ha sido distinto por las condiciones de la pandemia. BTS, Dua Lipa, The Weeknd, Bad Bunny, Karol G y J Balvin encabezan las nominaciones para los premios desde las diferentes categorías para música en inglés y español.

El cantante con mayor número de nominaciones en 16 categorías es The Weeknd es el cantante, después le sigue el artista DaBaby con 11 nominaciones. Gabby Barrett ocupa el tercer puesto con con nueve nominaciones y es un logro para ella ya que es su primer aparición. También se destacan las nominaciones Dua Lipa, BTS y Rosalía.

